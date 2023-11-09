Bu yıl Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü olduğu merak ediliyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde saat 9'u 5 geçe sirenler çalacak ve saygı ile anılacak. Peki, 10 Kasım 2023 Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı? Bu yıl Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü? İşte tüm merak edilenler...

10 KASIM 2023 ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YILI?

Mustafa Kemal Atatürk 1938'de 10 Kasım'da saat 09:05'te hayatına gözlerini yumdu. Dolayısıyla 2023 yılı Atatürk'ün vefatının 85. yılı olacak.

10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu. Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.







