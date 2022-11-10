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10 Kasım Atatürk sözleri için seçenekler! 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü‘nde paylaşılabilecek Mustafa Kemal Atatürk sözleri

10.11.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım Atatürk sözleri, bu anlamlı gün ile beraber araştırılmaya başlandı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında bugün anma törenleri düzenleniyor. Bu sene milli yas günü perşembe gününe denk geldi. Vatandaşlar ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte en güzel Mustafa Kemal Atatürk sözleri

10 Kasım Atatürk sözleri için seçenekler! 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü‘nde paylaşılabilecek Mustafa Kemal Atatürk sözleri

10 Kasım Atatürk sözleri için araştırmalar hız kazandı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında bugün yurt genelinde etkinlikler düzenleniyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’ncü yıl dönümü. Bu anlamlı günde Atatürk’ün sözleri yoğun ilgi görüyor. İşte, ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ cümlesi de dahil olmak üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği sözler

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ

Ne mutlu "Türküm" diyene.
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

10-kasım

Yurtta sulh, cihanda sulh.
Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

10-kasım-mesajları

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.
Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.

atatürk-sözleri

Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

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Mustafa Kemal Atatürk atatürk sözleri

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