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10 Kasım Atatürk'ü Anma programı İstanbul'da nerede yapılacak 2022? Atatürk 10 Kasım'da etkinliklerle anılacak!

09.11.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım Atatürk'ü Anma programlarının İstanbul'da nerede yapılacağı merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yurt genelinde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ulu Önder 10 Kasım'da büyük özlem ve sevgiyle anılacak. Peki, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı İstanbul'da nerede yapılacak 2022? İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı...

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı İstanbul'da nerede yapılacak 2022? Atatürk 10 Kasım'da etkinliklerle anılacak!

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı belli oldu. Bundan 84 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. Öte yandan ulu önderin ölüm yıldönümünde birçok kişi Anıtkabir'e giderek atalarına minnetlerini gösterecek ve saygı duruşunda bulunacaklar. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı İstanbul'da birçok notada yapılacak. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı ile ilgili detaylar...

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI İSTANBUL'DA NEREDE YAPILACAK?

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı megakent İstanbul'un birçok ilçesinde gerçekleştirilecek.

KARTAL

Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümünde Kartal Belediyesi tarafından 'Ata'ya saygı konseri' düzenlenecek.

Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Kartal Belediye Başkanlığı, İlçe Protokolü, Kartal’daki okulların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla sabah saatlerinde Kartal Meydanı Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek resmi tören sonrası 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı, Kartal Belediyesi’nin yapacağı konser ve ‘Selanik’ten Başlayıp Sonsuzluğa Giden Yol’ belgesel programlarıyla sürecek. Belgesel Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gösterilecek.

Alaturka Türk Müziği Topluluğu ve Erdem Özgen’in ‘Ata’ya Saygı’ konseri ise saat 20.30’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapılacak.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. yıl dönümünde ‘Saygı Yürüyüşü’ düzenleyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı’nda saat 08.00’de başlayıp Dolmabahçe Sarayı’nda son bulacak olan yürüyüş Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat önderliğinde gerçekleşecek.

Öte yandan 10 Kasım günü sabah saatler 06.30’u gösterdiğinde Dolmabahçe Ağaçlı Yol’da gün boyu Atatürk’ün sesinden dinleti olacak.

Saygı Yürüyüşü sonrası saat 08.50’de Dolmabahçe Sarayı önünde kurulan LED ekranlarda Atatürk’ün Anıtkabir’deki ve Dolmabahçe’deki dairelerinden yapılan canlı yayınlar izlenebilecek.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise Beşiktaş’ta Ata’ya saygı duruşuna geçilecek.

BEYOĞLU

Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında anlamlı bir konsere ev sahipliği yapacak.

10 Kasım 2022 Perşembe akşamı, AKM - Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek konserde, Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan Atatürk Oratoryosu seslendirilecek.

Konserde; soprano Perihan N. Artan, mezzosoprano Jaklin Çarkçı, tenor Berk Özbek, bariton Alper Göçeri solist olarak yer alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor.

10-kasım

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir ziyaret saatleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında ise açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi.

Resimli 10 Kasım mesajları! Resimli 10 Kasım mesajları!

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10 Kasım Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü 10 kasım atatürk

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