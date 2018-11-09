Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyeceklerini belirtti.
Palandöken, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bütün dünyanın saygı duyduğunu vurguladı.
Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde saygı ve minnetle andıklarının altını çizen Palandöken, "Onun en büyük eseri Cumhuriyete sahip çıkmak, korumak ve yüceltmek hepimizin vatan borcudur. 80 yıldır onu arayıp andığımız gibi, bundan sonra da onun izinden gitmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Zekası, komutası, bilgisi, karakteri ve dahiliğiyle dünyada kıskanılan ve her daim takdir edilmeyi başaran Ulu Önder'e sahip olduğumuz için şanslıyız. Bu şansımızı da onun izinden giderek, onun işaret ettiği yönde atılımlar yaparak, çok çalışarak hak edeceğiz. Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk'un çizdiği yolda ilerleyeceğiz. Milletimizi uçurumun kenarından alıp ayağa kaldıran ve yepyeni çağdaş bir ülke kuran Ulu Önder'e minnet borcumuzu, bize bıraktığı mirası olan bu vatana sahip çıkarak ödeyeceğiz. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak daima hizmet yarışında olacağız, her zaman ileri gidebilmek için adımlar atacağız. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin 80. kez başı sağ olsun."
- "Atatürk'ü özlem, şükran ve minnetle anıyoruz"
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan da Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yontan, mesajında şunları kaydetti:
"Mustafa Kemal Atatürk, başarıları, liderlik yeteneği, kişiliği ve devrimleriyle Türk ulusunun gururu. Türk halkı, Cumhuriyet kazanımlarının ve Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin takipçisidir. Atatürk'ün şahsına ve onun bize miras bıraktığı değerlere sonsuza dek sahip çıkacağız. Atatürk'ü anmak, Cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa daha fazla sahip çıkmak demektir. Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutan, eşsiz devrimci Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyoruz."
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