10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da törenle anıldı.

Türk Büyükelçiliği binasında, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı'nın ev sahipliğinde düzenlenen törene iş dünyası temsilcileri ve ülkedeki bazı kuruluşlarda görevli Türk vatandaşları katıldı.

Programda, Kavakçı'nın selamlama konuşmasının ardından Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Askeri Ataşe Albay Özer Çalışkan, Atatürk'ün Türkiye ve dünya nezdindeki önemine dair konuşma yaptı.

Büyükelçiliğin en genç meslek memuru Üçüncü Katip Elif Burcu Gündoğdu da Atatürk'ün "Nutuk" eserinde Gençliğe Hitabe'nin yer aldığı son bölümü okudu.

Anma töreni, katılımcılardan bazılarının Atatürk hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaşmasıyla sona erdi.

