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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 06:01 | Son Güncelleme

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Türkiye Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da törenle anıldı.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilikte düzenlenen törene, elçilik çalışanları ile Malezya'daki Türk misyon temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları katıldı.

Selamlama konuşmasını yapan Büyükelçi Kavakcı, Atatürk'ü saygıyla yad ettiğini kaydetti.

Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Askeri Ataşe Albay Özer Çalışkan, Atatürk'ün yakın Türk tarihindeki önemini vurgulayarak, bağımsızlık mücadelesinin, dünya milletlerine örnek olduğunu belirtti.

Programın sonunda, Atatürk'ün hayatının önemli dönüm noktalarını anlatan 5 dakikalık bir video gösterimi sunuldu.

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10 Kasım anma Atatürk büyükelçilik Malezya

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