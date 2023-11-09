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10 KASIM BORSA AÇIK MI? Yarın BIST işlem görecek mi? 10 Kasım 2023 borsa çalışma saatleri

09.11.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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10 Kasım borsanın açık olup olmayacağı merak edildi. Yarın Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen yatırımcılar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Peki, yarın borsa açık mı, kapalı mı? 10 Kasım borsa açık mı, BIST işlem görecek mi? İşte detaylar...

10 KASIM BORSA AÇIK MI? Yarın BIST işlem görecek mi? 10 Kasım 2023 borsa çalışma saatleri

Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anılacak. Öte yandan 10 Kasım 2023 Cuma günü Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen vatandaşlar "10 Kasım borsa açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Kasım 2023 borsa çalışma saatleri...

10 KASIM BORSA AÇIK MI?

10 Kasım'da borsa açık olacak. 10 Kasım 2023 borsa çalışma saatleri değildir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Günün önemli manşetleri


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