10 Kasım'da bankalar açık mı? 10 Kasım'da bankalar kaça kadar açık?

Vatandaşlar 10 Kasım günü bankalarda işlem yapmak için “Yarın bankalar açık mı?” sorusunu araştırıyor. Peki Atatürk'ü andığımız 10 Kasım gününde bankalar açık mı?

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar da yalnızca resmi tatillerde ve hafta sonlarında kapalı olmaktalar. Fakat 10 Kasım resmi tatil olmadığı için bankalar normal çalışma düzenlerine devam edecekler. Yani 10 Kasım 2021 Çarşamba gününde de bankalar açık olacak.

Hastane, kargo, PTT ve noter gibi kurumlar da resmi tatillerde kapalı olmaktalar. Fakat Çarşamba günü resmi tatil olmadığı için hastaneler ve bu diğer kurumlar da yine açık olacaklar.

Normal çalışma düzenlerine devam edecek olan kurumlarda işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapabilecekler.



