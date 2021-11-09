10 Kasım'da hastaneler açık mı? 10 Kasım 2021 hastaneler kaça kadar açık?

10 Kasım 2021 günü hastanelere gitmek isteyen vatandaşlar resmi tatil olup olmadığını ve hastanelerin hizmet durumunu merak ediyor. Peki 10 Kasım'da hastaneler açık mı?

10 KASIM GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI?

Hastane, kargo, PTT ve noter gibi kurumlar da resmi tatillerde kapalı oluyorlar. Fakat Çarşamba günü resmi tatil olmadığı için hastaneler ve bu diğer kurumlar da açık olacaklar.

Normal çalışma düzenlerine devam edecek olan kurumlarda işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapabilecekler.

Ayrıca bankalar da yalnızca resmi tatillerde ve hafta sonlarında kapalı olmaktalar. Fakat 10 Kasım resmi tatil olmadığı için bankalar normal çalışma düzenlerine devam edecekler. Yani 10 Kasım 2021 Çarşamba günü bankalar da açık olacak.

