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10 Kasım'da ne oldu? 10 Kasım neden kutlanır?

09.11.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye için önemli günlerden biri olan 10 Kasım'a sayılı saatler kaldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini verdi. 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk saygı ve özlemle anılır, Atatürk için yurdumuzda çeşitli etkinlikler düzenlenir. İşte detaylar...

10 Kasım'da ne oldu? 10 Kasım neden kutlanır?

Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ta yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te yaşamını yitirdi. Türk milleti için en anlamlı günlerden biri olan 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk için her sene yas tutulur.

10 Kasım'da ne oldu? 10 Kasım neden kutlanır?

10 KASIM NEDEN KUTLANIR?

Her yıl 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yas tutulur. Televizyonlarda, dergilerde Atatürk'ün yurtseverliği, ileri görüşlülüğü ve başarısı anlatılır. Atatürk belgeselleri yayınlanır. 10 Kasım'da Atatürk'ün mezarının yer aldığı Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır.

10 KASIM 1938'DE NE OLDU?

Mustafa Kemal Atatürk'e 1938'de siroz teşhisi konuldu. Tedaviler sonuç vermedi ve Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 senenin ardından 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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Mustafa Kemal Atatürk

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