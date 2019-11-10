10 Kasım'da Türkiye Anıtkabir'e akın etti

Anıtkabir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Dualar eden vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı. Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.

7'DEN 70'E HERKES ANITKABİR'E AKIN ETTİ

Anıtkabir'i ziyarete kundakta kızıyla gelen Burhan Demirel, "Biz, Ankara'ya Bolu'dan geldik. Çok hüzünlüyüz. Karmaşık duygular içerisindeyiz. Hem sevinçliyiz burada olmaktan dolayı, Ata'mızın ölüm gününden dolayı da üzüntülüyüz. Çocuklarımızla Ata'mızı ziyarete geldik." dedi.

Emekli Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutan Yardımcısı 87 yaşındaki Piyade Albay Gültekin Alpugan da Harp Okulu'ndan 1953 yılında mezun olduğunu belirterek, Atatürk'ün naaşının bulunduğu top arabasını Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e getirenlerden biri olduğunu ifade etti.

Bunun, çocuklarına bırakacağı en büyük şeref ve onur olduğunu vurgulayan Alpugan, "Atatürk'ün felsefesini, ilkelerini çok iyi tetkik ettim. Dün, Atatürk'ün Balıkesir'de verdiği hutbeyi dinledim, hayran kaldım. Hem dinimizin hem de Cumhuriyet'imizin ne kadar ulvi olduğuna Atatürk orada işaret etmiş. Bunu gördükten sonra içimde daha çok nefret duydum Atatürk'e hakaret edenlere, onu hiçe sayanlara." diye konuştu.