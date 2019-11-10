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10 Kasım'da Türkiye Anıtkabir'e akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81'inci yılında kabrinde ziyaret etti.

Anıtkabir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Dualar eden vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı. Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.

7'DEN 70'E HERKES ANITKABİR'E AKIN ETTİ

Anıtkabir'i ziyarete kundakta kızıyla gelen Burhan Demirel, "Biz, Ankara'ya Bolu'dan geldik. Çok hüzünlüyüz. Karmaşık duygular içerisindeyiz. Hem sevinçliyiz burada olmaktan dolayı, Ata'mızın ölüm gününden dolayı da üzüntülüyüz. Çocuklarımızla Ata'mızı ziyarete geldik." dedi.

Emekli Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutan Yardımcısı 87 yaşındaki Piyade Albay Gültekin Alpugan da Harp Okulu'ndan 1953 yılında mezun olduğunu belirterek, Atatürk'ün naaşının bulunduğu top arabasını Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e getirenlerden biri olduğunu ifade etti.

Bunun, çocuklarına bırakacağı en büyük şeref ve onur olduğunu vurgulayan Alpugan, "Atatürk'ün felsefesini, ilkelerini çok iyi tetkik ettim. Dün, Atatürk'ün Balıkesir'de verdiği hutbeyi dinledim, hayran kaldım. Hem dinimizin hem de Cumhuriyet'imizin ne kadar ulvi olduğuna Atatürk orada işaret etmiş. Bunu gördükten sonra içimde daha çok nefret duydum Atatürk'e hakaret edenlere, onu hiçe sayanlara." diye konuştu.

"HEYECANLA GELDİK"

İlkokul öğrencisi Ersan İlhan da "Hüzünlüyüz, Cumhuriyet'imizi kuran Atatürk bugün vefat etti. Atatürk'ü ziyaret için heyecanla geldik." dedi.

Düzce'den gelen Songül Göksu da "Anıtkabir bizim için büyük anlamı olan bir yer. Atatürk bizim vazgeçilmez, en büyük önderimiz. Onun acısını sanki babamı kaybetmişim gibi hissediyorum. Üzüntüsü, acısı hala yüreğimizde, hiçbir zaman çıkmadı, çıkmayacak. Bize, Türkiye Cumhuriyeti'ni sunan, kadın haklarımızı özgürce elimize veren en büyük liderimizdir Atatürk." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün kabrini ziyaret edenler arasında taraftarlar da yer aldı. Fenerbahçe formasıyla gelen Metin Karakaya da "Ulu Önder Atatürk'ü ziyaret için İstanbul'dan geldik. Harika duygular var burada. Hüzünlüyüz, sevinçliyiz. Bu güzel Cumhuriyeti bizlere bıraktı. İlelebet biz ve bizden sonraki nesiller de inşallah sürdürecek. Herkesi davet ederim." şeklinde konuştu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden gelen Yeter Kayaaltın ve Fatma Kalincek de Atatürk'ü çok sevdikleri için Anıtkabir'e geldiklerine değinerek, "Yaşlı halimizle bacaklarımız çok ağrıdı. Kalabalıktan tam giremeden gidiyoruz ama çok merak ediyorduk. Allah'ın izniyle buraya kadar geldik." dedi.

Mersin'in Anamur ilçesinden gelen Nermin Sondal da Atatürk sevgisinin anlatılmaz bir duygu olduğunu belirterek, bir süre önce diz ameliyatı olduğu halde Anıtkabir'e can atarak geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA-DHA-İHA


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Anıtkabir 10 Kasım

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