10 KASIM HANGİ YOLLAR KAPALI 2022? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar!

10 Kasım'da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar internette araştırılıyor. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla anma törenleri gerçekleştirilecek. Bugün trafiğe kapalı yollar ile otoyol ile köprü geçişlerinin tarifeleri arama motorlarında sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...

10 KASIM HANGİ YOLLAR KAPALI?

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı nedeniyle yarın Anıtkabir'de anma töreni düzenleneceği bildirildi.

10 KASIM'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Yarın saat 05.30'dan itibaren Anıt Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Gençlik Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Akdeniz Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Mağduriyet yaşanmaması için toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda özen gösterilmesi istendi.

10 KASIM'DA YOLLAR VE KÖPRÜ GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

2022 yılında da 10 Kasım'da köprü geçişleri ve otoyollar ücretsiz olmayacak, konu hakkında ücretsiz olmasına yönelik açıklama gelmedi.

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.



