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  4. 10 Kasım mesajları: Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım mesajları! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

10 Kasım mesajları: Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım mesajları! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
05.11.2024 16:21
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09:05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata veda etti. Bu tarih, her yıl ulusumuz için derin bir hüzün ve saygı ifadesi olarak anılıyor. Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak isteyen vatandaşlar da, her 10 Kasım'da sosyal medya platformlarında duygu ve düşüncelerini paylaşarak ona olan sevgilerini ve minnetlerini dile getirmektedir.

10 Kasım mesajları: Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım mesajları! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde, saat 09:05'te hayata veda etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk, yaşamını ülkesinin bağımsızlığına ve çağdaşlaşmasına adamıştır.

10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü kapsamında vatandaşlar, çeşitli mesajlar ve paylaşımlar aracılığıyla Gazi Mustafa Kemal’i anma ve onun mirasını yaşatma çabalarını dile getirir. Bu özel gün dolayısıyla mesajlar gönderilir. Bu kapsamda 10 Kasım mesajları araştırılmaktadır.

Duygusal 10 Kasım mesajları

  • "10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."
  • "Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."
  • "Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."
  • "Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."
  • "O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."
  • "Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."
  • "Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."
  • "Atatürk, tarihte bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır."
  • "Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur."
  • "Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir."

Anlamlı 10 Kasım mesajları

  • "Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları. "
  • "Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."
  • "Gözlerimizde yaş, kalplerimizde gurur var. 10 Kasım’da seni saygı ve özlemle anıyoruz."
  • "Sadece bir milletin değil, tüm insanlığın hayranlık duyduğu büyük bir liderdin. Seni saygıyla anıyoruz."
  • "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, senin izinde yürümekten gurur duyuyoruz. Seni her zaman saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."
  • "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da yalnızca seni kaybetmedik, aynı zamanda büyük bir lideri, rehberi ve ilham kaynağımızı yitirdik. Seni sonsuz bir sevgi ve minnetle anıyoruz."
  • "Bir 10 Kasım daha geldi. Senin gösterdiğin yolda ilerlemek bizim için bir onurdur, Atam. Ruhun şad olsun."

Uzun 10 Kasım mesajları

  • "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin yıldönümünde büyük bir saygı, özlem ve minnetle anıyoruz."
  • "Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz. "
  • "Ne söylersek söyleyelim, ona olan sevgimizi ve minnetimizi anlatmaya yetmez. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Her daim kalbimizde ve aklımızda yaşamaya devam edecek."
  • "Bir milletin kaderini değiştiren, halkına özgürlük ve bağımsızlık yolunu açan, dünya milletlerine örnek olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk… Bugün seni bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz. Gösterdiğin hedeflere ulaşmak için ant içtik. Her 10 Kasım’da, özleminle yanan kalplerimize senin ışığını taşıyoruz. Sen bizimlesin, fikirlerinle ve ilhamınla daima yanımızdasın."

Kısa 10 Kasım mesajları

  • "Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."
  • "Özlemle... 10 Kasım’da tüm kalbimiz seninle."
  • "Özlem hiç bitmedi, minnetle anıyoruz."

Resimli 10 Kasım mesajları

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