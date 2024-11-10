10 Kasım ne günü? 10 Kasım'da ne oldu? Tarihte 10 Kasım

Atatürk, Türkiye için yalnızca bir lider değil, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve geleceğini şekillendiren bir öncüdür. Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusal egemenliğe dayalı, bağımsız bir cumhuriyet olarak kurmuştur. Bu değişimle halkın yönetime katılımını sağlamış, ülkenin siyasal temellerini halk iradesine dayandırmıştır. Atatürk, devletin laik ve modern bir yapıya kavuşması için pek çok reform gerçekleştirmiştir.

10 Kasım'da ne oldu?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda, saat dokuzu beş geçe, 57 yaşında hayata veda etti. Vefatının ardından, naaşı Dolmabahçe Sarayı'nın büyük salonunda Türk bayrağına sarılı bir katafalka yerleştirildi. Başında silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu tabut, üç gün boyunca halkın ziyaretine açıldı.

20 Kasım günü Ankara'ya götürülen Atatürk’ün naaşı, 21 Kasım’da yapılan resmi törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine kondu. 15 yıl boyunca burada kalan naaş, 10 Kasım 1953'te görkemli bir devlet töreniyle Anıtkabir'e taşındı ve burada ebedi istirahatine kavuştu.

Atatürk, yalnızca Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı değil, aynı zamanda yaptığı devrimlerle bir ulusun kaderini yeniden şekillendiren ve modern Türkiye’nin temellerini atan büyük bir lider olarak tarihe geçti. Yaşamını Türk milletinin bağımsızlığına, refahına ve çağdaşlaşmasına adadı; bu uğurda yorulmadan çalıştı ve her mücadelesinde başarı elde etti.

Her 10 Kasım'da Türkiye’de Atatürk'ü anmak için çeşitli etkinlikler düzenlenir. Resmi kurumlarda, okullarda ve sivil toplum kuruluşlarında Atatürk'ün hayatı, fikirleri ve bıraktığı miras üzerine konuşmalar yapılır, şiirler okunur ve saygı duruşunda bulunulur. Bu özel gün, Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam etmek ve onun düşüncelerini yeni nesillere aktarmak için önemli bir fırsat olarak görülür. Bununla birlikte 10 Kasım yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde anılır.