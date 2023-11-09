10 Kasım okullar tatil mi, yarın ders var mı? 10 Kasım 2023 okullar tatil mi olacak? Atatürk'ü Anma Günü yaklaşıyor

10 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağı merak edildi. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için ülke genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takvimine göre 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası dolayısıyla çeşitli etkinler düzenlenecek. 10 Kasım resmi tatil değildir. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne dair detaylar...

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle okullar açık olacak. Yarın öğrenciler okullarda ders görecekler.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

RESMİ TATİLLER

1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

Resmi bayram günleri şunlardır :

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar şunlardır :

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.





