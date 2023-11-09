HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 Kasım okullar tatil mi, yarın ders var mı? 10 Kasım 2023 okullar tatil mi olacak? Atatürk'ü Anma Günü yaklaşıyor

10 Kasım okullar tatil mi, yarın ders var mı? 10 Kasım 2023 okullar tatil mi olacak? Atatürk'ü Anma Günü yaklaşıyor

09.11.2023 08:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım okullar tatil mi? Birçok kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü nedeniyle internette araştırma yapıyor. Bilhassa ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "10 Kasım okullar tatil mi, yarın ders var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Atatürk'ü Anma Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor. Peki, 10 Kasım 2023 okullar tatil mi olacak?

10 Kasım okullar tatil mi, yarın ders var mı? 10 Kasım 2023 okullar tatil mi olacak? Atatürk'ü Anma Günü yaklaşıyor

10 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağı merak edildi. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için ülke genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takvimine göre 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası dolayısıyla çeşitli etkinler düzenlenecek. 10 Kasım resmi tatil değildir. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne dair detaylar...

10 KASIM 2

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle okullar açık olacak. Yarın öğrenciler okullarda ders görecekler.

10 KASIM 3

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

a4

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

RESMİ TATİLLER

1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

Resmi bayram günleri şunlardır :

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar şunlardır :

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adalet Bakanı Tunç'tan tepki: Çözüm yeri sokak değil! Adalet Bakanı Tunç'tan tepki: Çözüm yeri sokak değil!
Bakan Yerlikaya duyurdu! Jamukhan Ulus yakalandı, yönetici ağı çökertildiBakan Yerlikaya duyurdu! Jamukhan Ulus yakalandı, yönetici ağı çökertildi
Her yerde uzun namlulu silahlarla geziyorlarHer yerde uzun namlulu silahlarla geziyorlar
Anahtar Kelimeler:
10 kasım resmi tatil mi 10 kasım tatil mi yarin okullar tatil mi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.