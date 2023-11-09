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10 Kasım otobüsler ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde toplu taşıma araçları...

09.11.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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10 Kasım'da otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 10 Kasım otobüsler ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için toplu taşıma araçlarında son durum...

10 Kasım otobüsler ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde toplu taşıma araçları...

10 Kasım'da otobüslerin ücretsiz olarak hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek isteyen İstanbullu vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere milli ve dini bayramlarda İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve Marmaray ücretsiz hizmet veriyor. Peki, 10 Kasım otobüsler ücretsiz mi? Yarın otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte detaylar...

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10 KASIM'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım'da otobüsler ücretsiz hizmet vermeyecek. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla önceki yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI HİZMET VERECEK?

Toplu taşıma araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak hizmet vermişti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olmadığı için araçlarda normal ücret tarifesi uygulanacak. Öte yandan konuya dair İBB'den açıklama geldiği takdirde haberlerimiz güncellenecektir.

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10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olan Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü için resimli 10 Kasım mesajları! Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü için resimli 10 Kasım mesajları!


Günün önemli manşetleri


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