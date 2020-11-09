10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? Yarın tatil mi? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olarak bilinir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıldömünün yaklaşmasıyla 10 Kasım’a dair soruların sayısı da arttı. 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk’ün Anma Günü 2020 yılında Salı gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım Salı günü saat 9’u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anılacak. Anma törenlerinde yerini almak isteyenler 10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığını soruyor.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu'na göre; 29 Ekim, yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos resmi bayram günleri olarak kabul edilir. Bu nedenle 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil değildir.

10 KASIM SALI GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI? 10 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihinde gözlerini hayata kapatmasının üzerinden tam 82 yıl geçti. Atatürk’ün 82’nci yıl dönümü 10 Kasım’da devlet kurumları, banka ve okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu çerçevesinde 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu sebeple 10 Kasım’da okullar, iş yerleri, banka ve resmi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor.