HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? Yarın tatil mi? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? Yarın tatil mi? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2020 10:30 | Son Güncelleme

10 Kasım Atatürk’ün Anma Günü’ne sayılı saatler kaldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için 10 Kasım’da çeşitli etkinlik düzenlenecek. Türkiye genelinde yapılacak anma törenlerine katılmak isteyen vatandaşlar, “10 Kasım resmi tatil mi, 10 Kasım’da mesai var mı, 10 Kasım’da okullar açık mı” sorularının yanıtlarını bulmaya çalışıyor. 10 Kasım’da bankalar açık mı? İşte tüm detaylar...

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor? Yarın tatil mi? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olarak bilinir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıldömünün yaklaşmasıyla 10 Kasım’a dair soruların sayısı da arttı. 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk’ün Anma Günü 2020 yılında Salı gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım Salı günü saat 9’u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anılacak. Anma törenlerinde yerini almak isteyenler 10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığını soruyor.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu'na göre; 29 Ekim, yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos resmi bayram günleri olarak kabul edilir. Bu nedenle 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil değildir.

Atatürk'ün en güzel fotoğrafları... Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri! Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları!Atatürk'ün en güzel fotoğrafları... Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri! Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları!

10 KASIM SALI GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI? 10 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihinde gözlerini hayata kapatmasının üzerinden tam 82 yıl geçti. Atatürk’ün 82’nci yıl dönümü 10 Kasım’da devlet kurumları, banka ve okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu çerçevesinde 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu sebeple 10 Kasım’da okullar, iş yerleri, banka ve resmi kurumlar hizmet vermeye devam ediyor.

Atatürk'ü anma günü yaklaşıyor... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!Atatürk'ü anma günü yaklaşıyor... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk’ü Anma Haftası olarak kabul ediliyor. 10 Kasım’da ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak adına çeşitli tören ve etkinlikler düzenleniyor. Bu hafta içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm ülke genelinde anılır. Atatürk’ün ilke ve inkılapları, düşünceleri, fikirleri anlatılır. Önceki yıllara ait Atatürk’ün sesinden radyo ile televizyonlarında yapılan konuşmaları yeniden yayınlanır ve Atatürk’ün hayatını anlatan filmler gösterilir.

10 Kasım sabahında saat 9’u 5 geçe siren sesleri duyulur ve Atatürk’ün anısına 2 dakika boyunca saygı duruşuna geçilir. Türkiye’de yas ilan edilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir, Ata'nın huzuruna çıkmak isteyenlerle dolup taşar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Buraya randevusuz giriş yasak! Kasnak Meşesi Ormanı görenleri büyülüyorBuraya randevusuz giriş yasak! Kasnak Meşesi Ormanı görenleri büyülüyor
KPSS açıklandı, işte sonuç öğrenme ekranı!KPSS açıklandı, işte sonuç öğrenme ekranı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
İğrenç olay! Uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
İğrenç olay! Uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dijital ehliyet Nedir? Dijital ehliyet başvurusu nasıl yapılır?
Dijital ehliyet başvurusu nasıl yapılır?
Buraya randevusuz giriş yasak! Kasnak Meşesi Ormanı görenleri büyülüyor
Buraya randevusuz giriş yasak! Kasnak Meşesi Ormanı görenleri büyülüyor
Düğünde havaya ateş eden kişilere dudak uçuklatan ceza!
Dudak uçuklatan ceza! Havaya ateş açarken yakalanınca...
Siirt'te korku dolu anlar! Elektrik trafosu bomba gibi patladı
Bomba gibi patladı! Korku dolu anlar
Yarın 10 Kasım 2020... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
Atatürk'ün en güzel fotoğrafları... Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri! Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! Atatürk'ün anlamlı sözleri!
Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.