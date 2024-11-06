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10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar tatil mi?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
05.11.2024 16:17
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Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği 10 Kasım, her yıl "Atatürk'ü Anma Günü" olarak anılmaktadır. Başta öğrenciler ve çalışanlar olmak üzere bazı kişiler, 10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığını merak etmektedir. Anma törenlerine katılmak isteyen vatandaşlar, bu günün tatil statüsüne dair bilgi arayışına girmektedir. Peki, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar tatil mi?

10 Kasım’ın tatil olup olmadığı, vatandaşların Atatürk’ü anma törenlerine katılmak istemesi nedeniyle merak edilmektedir. Anma etkinlikleri okullarda ve kamu kurumlarında düzenlenmekte, saat dokuzu beş geçe tüm ülkede saygı duruşunda bulunulmaktadır. Bu kapsamda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar tatil mi? sorusuna yanıt aranmaktadır.

10 Kasım resmi tatil mi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yummasının ardından, 10 Kasım günü her yıl “Atatürk’ü Anma Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu özel gün, Atatürk'ün anısını yaşatmak ve onun Türkiye'ye kazandırdığı değerleri hatırlatmak amacıyla ülke çapında anma etkinlikleriyle karşılanır.

Her 10 Kasım sabahı saat 09.05'te, Atatürk’ün ölüm anısına saygı duruşu yapılır. Ülke genelinde hayat birkaç dakikalığına durur; sirenlerin çalmasıyla birlikte insanlar saygı duruşunda bulunarak Ata’ya olan bağlılıklarını ifade ederler. Bu anlarda, Anıtkabir başta olmak üzere, birçok resmi kurum ve okulda törenler düzenlenir; Atatürk’ün fikirleri, reformları ve ülkeye kazandırdıkları üzerine konuşmalar yapılır, şiirler okunur.

10 Kasım tatil mi?

10 Kasım resmi tatil değildir ancak devlet daireleri, okullar ve bazı özel kuruluşlar bu günü anma törenleriyle geçirir. Bu gün, toplumun her kesiminde derin bir saygı ve anma atmosferi oluşur. Anıtkabir’de düzenlenen törenler, günün en yoğun katılımlı etkinliklerinden biri olup, her yaştan vatandaş bu törenlere katılarak Atatürk’e olan minnetini gösterir.

Her yıl düzenlenen bu anma etkinlikleri, Atatürk'ün fikir ve ilkelerinin yeni nesillere aktarılmasına vesile olmakta ve ulusal bilinci canlı tutmaya yardımcı olmaktadır.

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