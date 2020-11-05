10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım’da okullar açık mı? 10 Kasım’da mesai var mı?

yıl dönümde saygı ve minnetle anılacak olan '10 Kasım resmi tatil mi' sorusunun cevabı merak ediliyor. Çalışanlar ve yüz yüze eğitim için okula gidecek olan öğrenciler ‘10 Kasım resmi tatil olacak mı’ sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü 2020 yılı içinde Salı gününe denk geliyor. Bu nedenle hafta içinde okula ve iş yerine gidecek olanlar resmi tatil günlerini araştırmaya başladı.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu'na göre; 29 Ekim, yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos resmi bayram günleri olarak kabul edilir. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil olarak görülmez.

10 KASIM SALI OKULLAR TATİL Mİ? 10 KASIM’DA BANKALAR AÇIK MI?

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümü 10 Kasım’da devlet kurumlarının açık olup olmadığı soruluyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu çerçevesinde 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 10 Kasım’da resmi tatil yapılmaz. 10 Kasım’da okullar, iş yerleri, banka ve resmi kurumlar hizmet vermeye devam eder.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

10 Kasım 1938’de vefat eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak adına her yıl Kasım’ın 10’unda çeşitli tören ve etkinlikler düzenleniyor. 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk’ü Anma Haftası olarak kabul ediliyor. Bu hafta içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yurt genelinde anılır, ilke ve devrimleri anlatılır, radyo ile televizyonlarında yapılan konuşmaları yeniden yayınlanır ve Atatürk’ün hayatını anlatan filmler gösterilir.

10 Kasım sabahında saat 09.05’te tüm Türkiye’de siren sesleri duyulur ve Atatürk’ün anısına 2 dakika boyunca saygı duruşuna geçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir.

