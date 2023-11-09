HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, YARIN yarım gün mü? 10 Kasım 2023 okullar ve devlet kurumları açık mı? Atatürk'ü Anma günü yaklaşıyor!

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, YARIN yarım gün mü? 10 Kasım 2023 okullar ve devlet kurumları açık mı? Atatürk'ü Anma günü yaklaşıyor!

09.11.2023 08:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü bu sene cuma gününe denk geliyor. Atatürk'ü Anma günü yaklaşıyor. Birçok kişi, "10 Kasım resmi tatil mi, yarın yarım gün mü?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım 2023 okullar ve devlet kurumları açık mı?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, YARIN yarım gün mü? 10 Kasım 2023 okullar ve devlet kurumları açık mı? Atatürk'ü Anma günü yaklaşıyor!

10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı merak edildi. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için ülke genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takvimine göre 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası dolayısıyla çeşitli etkinler düzenlenecek. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne dair ayrıntılar...

10 KASIM 3

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, YARIN YARIM GÜN MÜ?

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü resmi tatil değildir. Dolayısı ile cuma günü kamu kuruluşları açık olacak.

10 KASIM 2

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle okullar açık olacak.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ HAKKINDA

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti.

Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

a4

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adalet Bakanı Tunç'tan tepki: Çözüm yeri sokak değil! Adalet Bakanı Tunç'tan tepki: Çözüm yeri sokak değil!
Bakan Yerlikaya duyurdu! Jamukhan Ulus yakalandı, yönetici ağı çökertildiBakan Yerlikaya duyurdu! Jamukhan Ulus yakalandı, yönetici ağı çökertildi
Her yerde uzun namlulu silahlarla geziyorlarHer yerde uzun namlulu silahlarla geziyorlar
Anahtar Kelimeler:
10 kasım resmi tatil mi 10 kasım tatil mi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.