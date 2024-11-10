10 Kasım şiirleri: Hiç bilinmeyen, kısa, duygusal, anlamlıi 2 kıtalık, 3 kıtalık 10 Kasım şiirleri! İlkokul ve ortaokul için 10 Kasım ile ilgili şiirler​

Büyük Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıldönümüne özel olarak hazırlanan anma etkinliklerinde, kısa ya da uzun 10 Kasım şiirleri okunur. Bu şiirler, Atatürk'ün mirasını anmak ve onun ülkeye kazandırdığı değerlere sahip çıkmak için öğrenciler ve öğretmenler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca şiirler, Atatürk’ün özgürlük, bağımsızlık ve modern Türkiye idealini yeni nesillere aktarmak açısından da önemli bir araç olarak görülmektedir.
Anma etkinliklerinde 10 Kasım şiirlerinin okunması, katılımcıların Atatürk’e duyduğu saygıyı dile getirirken, onun düşüncelerini yaşatmak ve geleceğe taşımak için bir vesile oluşturur. Bu kapsamda, 10 Kasım şiirleri merak edilmektedir.
ATATÜRK
Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum
Ne insandı O, ne insandı.
İzmir'e gelişini görseydin.
Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.
Benzerdi sana, bana
Bizim gibiydi eli, ayağı
Ama bir yol baksaydın yüzüne.
İçin sevgisiyle dolardı.
Vapura biniyorsak dilediğimizde,
Sokakta geziyorsak hür,
İyi bak dört yana,
Atatürk'ün aklı görünür.
Arı Türkçe konuşuyorsak,
Türkçe düşünüyorsak bugün,
Her işimizde O'nun gücü.
Büyük öğretmeni Türk'ün.
Halkımızın arasında, halktan,
Davul vurur dengi dengine.
Dünya rastlamış mıdır?
Atatürk'ün dengine.
N. Ulvi AKGÜN
ATATÜRK
Sönmez bir meşale gibi, yolumuzu aydınlatan,
Özgürlüğe, barışa her daim yön veren insan.
Senin izinde yürürken, güç bulur her nesil,
Atatürk, kalbimizde daima var olan rehberimizsin.
Yıl geçse de üstünden, unutulmaz izlerin,
Bizlere bıraktığın bu güzel ülkenin değerisin.
Her 10 Kasım'da saygıyla anılır adın,
Emanetine sahip çıkacak, vefalı bir millet var yanın.
On Kasım'da yüreğimde bir sızı,
Atatürk'üm, yokluğun derin bir dizi.
Bütün Türk milleti seninle yürür,
Adınla, ışığınla her kalp hep durur.
Unutmadık seni, ey büyük lider,
Her 10 Kasım’da hissederiz bir kez daha.
Ebediyete intikal ettin, ama,
Kalplerimizde yaşıyorsun, daima.
Gözlerin dalgın, bir bulut gibi,
Özlemiyle yanar her kalp, bir çiçek gibi.
On Kasım’da anıyoruz seni,
Atatürk, daima bizimlesin, benim gibi.
BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL
Bir tutkudur Mustafa Kemal;
Nice sevdalara değişilmeyen.
Yitirilmiş kasımlarda açan umuttur,
Bir baştır, vazgeçilmeyen...
Bir Türküdür Mustafa Kemal;
Suskun ağızlarda söyleşir, durur.
Çaltıburnu'nda gözetir denizi.
Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...
Bir İnançtır Mustafa Kemal;
Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.
Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.
Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...
Bir Anlamdır Mustafa Kemal;
Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.
Özgürlük diyor, al atının üstünde,
Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...
Bir Bayraktır Mustafa Kemal;
Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.
Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,
Işık tutan, güç veren, yol bulan...
Y.Doğan ERGENELİ
ATATÜRK ŞİİRİ
Kalbimde büyük sevgin.
Adın düşmez dilimden
İzinden yürüyorum,
"Türk'üm, doğruyum' derken
Sen büyük Türk, Atatürk!
Aydınlık bir ufuksun
Küçücük yüreğime,
Sığmayan gururumsun.
Ülkü Duysak
ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Ben de yaşıyorum demek,
İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Elele yanınızdayım
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Daha ferah içim,
Gök daha geniş denizler daha geniş,
Vatan ya vatan,
Vatan sonsuzluktan gelmiş
Sonsuzluğa açılan yol
Vatan siz.
Sizler yaşadıkça çocuklarım
Bilin ki
Ben de yaşarım,
Bir sevinç düştü mü içinize
Bir keder düştü mü içinize
Bilin ki
Aranızda ben varım.
A. Rıza ERGÜVEN