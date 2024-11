10 Kasım şiirleri: Hiç bilinmeyen, kısa, duygusal, anlamlıi 2 kıtalık, 3 kıtalık 10 Kasım şiirleri! İlkokul ve ortaokul için 10 Kasım ile ilgili şiirler​

Büyük Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıldönümüne özel olarak hazırlanan anma etkinliklerinde, kısa ya da uzun 10 Kasım şiirleri okunur. Bu şiirler, Atatürk'ün mirasını anmak ve onun ülkeye kazandırdığı değerlere sahip çıkmak için öğrenciler ve öğretmenler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca şiirler, Atatürk’ün özgürlük, bağımsızlık ve modern Türkiye idealini yeni nesillere aktarmak açısından da önemli bir araç olarak görülmektedir.

Anma etkinliklerinde 10 Kasım şiirlerinin okunması, katılımcıların Atatürk’e duyduğu saygıyı dile getirirken, onun düşüncelerini yaşatmak ve geleceğe taşımak için bir vesile oluşturur. Bu kapsamda, 10 Kasım şiirleri merak edilmektedir.

Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri

ATATÜRK

Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum

Ne insandı O, ne insandı.

İzmir'e gelişini görseydin.

Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.

Benzerdi sana, bana

Bizim gibiydi eli, ayağı

Ama bir yol baksaydın yüzüne.

İçin sevgisiyle dolardı.

Vapura biniyorsak dilediğimizde,

Sokakta geziyorsak hür,

İyi bak dört yana,

Atatürk'ün aklı görünür.

Arı Türkçe konuşuyorsak,

Türkçe düşünüyorsak bugün,

Her işimizde O'nun gücü.

Büyük öğretmeni Türk'ün.

Halkımızın arasında, halktan,

Davul vurur dengi dengine.

Dünya rastlamış mıdır?

Atatürk'ün dengine.

N. Ulvi AKGÜN

2 kıtalık 10 Kasım şiirleri

ATATÜRK

Sönmez bir meşale gibi, yolumuzu aydınlatan,

Özgürlüğe, barışa her daim yön veren insan.

Senin izinde yürürken, güç bulur her nesil,

Atatürk, kalbimizde daima var olan rehberimizsin.

Yıl geçse de üstünden, unutulmaz izlerin,

Bizlere bıraktığın bu güzel ülkenin değerisin.

Her 10 Kasım'da saygıyla anılır adın,

Emanetine sahip çıkacak, vefalı bir millet var yanın.

Kısa 10 Kasım şiirleri

On Kasım'da yüreğimde bir sızı,

Atatürk'üm, yokluğun derin bir dizi.

Bütün Türk milleti seninle yürür,

Adınla, ışığınla her kalp hep durur.

Unutmadık seni, ey büyük lider,

Her 10 Kasım’da hissederiz bir kez daha.

Ebediyete intikal ettin, ama,

Kalplerimizde yaşıyorsun, daima.

Gözlerin dalgın, bir bulut gibi,

Özlemiyle yanar her kalp, bir çiçek gibi.

On Kasım’da anıyoruz seni,

Atatürk, daima bizimlesin, benim gibi.

Duygusal 10 Kasım şiirleri

BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

Bir tutkudur Mustafa Kemal;

Nice sevdalara değişilmeyen.

Yitirilmiş kasımlarda açan umuttur,

Bir baştır, vazgeçilmeyen...

Bir Türküdür Mustafa Kemal;

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

Çaltıburnu'nda gözetir denizi.

Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...

Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...

Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...

Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

Işık tutan, güç veren, yol bulan...

Y.Doğan ERGENELİ

İlkokul 2. sınıf için 10 kasım şiirleri

ATATÜRK ŞİİRİ

Kalbimde büyük sevgin.

Adın düşmez dilimden

İzinden yürüyorum,

"Türk'üm, doğruyum' derken

Sen büyük Türk, Atatürk!

Aydınlık bir ufuksun

Küçücük yüreğime,

Sığmayan gururumsun.

Ülkü Duysak

Ortaokul için 10 Kasım şiirleri

ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Ben de yaşıyorum demek,

İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Elele yanınızdayım

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Daha ferah içim,

Gök daha geniş denizler daha geniş,

Vatan ya vatan,

Vatan sonsuzluktan gelmiş

Sonsuzluğa açılan yol

Vatan siz.

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Bilin ki

Ben de yaşarım,

Bir sevinç düştü mü içinize

Bir keder düştü mü içinize

Bilin ki

Aranızda ben varım.

A. Rıza ERGÜVEN