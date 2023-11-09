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10 Kasım siren sesi kaç dakika sürer? 10 Kasım'da neden siren çalar? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anılacak

09.11.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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10 Kasım'da siren sesinin kaç dakika süreceği konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk , 10 Kasım 1938'da vefat etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yarın tüm yurtta anılacak. Birçok kişi internette "10 Kasım'da neden siren çalar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım siren sesi kaç dakika sürer? İşte detaylar...

10 Kasım siren sesi kaç dakika sürer? 10 Kasım'da neden siren çalar? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anılacak

10 Kasım'da siren sesinin kaç dakika süreceği merak konusu oldu. 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde saat 9'u 5 geçe sirenler çalıyor. Vatandaşlar Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85’üncü yıl dönümü dolayısıyla siren sesinin ardından iki dakikalık saygı duruşunda bulunacaklar.

10 KASIM'DA NEDEN SİREN ÇALAR?

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü'nde siren çalınması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesidir.

Saatler 09.05'te gelen siren sesi saygı duruşunun habercisidir.

Siren sesleri ise belediye binaları, okul binalarından yada ilin idari birimlerinin hoparlörlerinden gelir.

10 KASIM SİREN SESİ KAÇ DAKİKA SÜRER?

10 Kasım'da saat 09.05'te gelen siren sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve iki dakikalık saygı duruşunda durulur.

10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında ise süre bir dakikadır.

10 Kasım'da saygı duruşu sonrası gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir.

Türk Bayrağı, 10 Kasım'da Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir.

Türk bayrağının yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilmektedir.

Yayımlanan bilgilere göre;

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.

Meclis binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman yarıya indirilmezç

Anıtkabir'deki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.

Günün önemli manşetleri


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