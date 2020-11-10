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  4. 10 Kasım törenlerinde duygulandıran an! Gözyaşlarına boğuldu

10 Kasım törenlerinde duygulandıran an! Gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 11:32 | Son Güncelleme

Konya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan 80 yaşındaki Zahide Şimşek, gözyaşlarına hakim olamadı. Atatürk'ün fotoğrafını görse bile gözyaşlarını tutamadığını belirten Şimşek, ''Atatürk’ü çok severim. Ama ben çok ağlıyorum, her sene ağlarım böyle. Fotoğrafını görsem ağlarım. Ne zaman buraya gelsem ağlarım. Özellikle ziyaretine gelirim buranın" dedi.

10 Kasım törenlerinde duygulandıran an! Gözyaşlarına boğuldu

Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki amirler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı. Yoldan geçenler ve tören alanındakiler saygı duruşunda bulundu.

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'FOTOĞRAFINI GÖRSEM AĞLARIM'

Bu sırada törene gelenler arasında bulunan Zahide Şimşek'in ağlaması görenleri duygulandırdı. Atatürk'ü çok sevdiğini belirten Zahide Şimşek, ''Atatürk ile yoğurulduk. Bütün hayatım, kanım, canım Atatürk’tür benim. Atatürk’ü çok severim. Ama ben çok ağlıyorum, her sene ağlarım böyle. Fotoğrafını görsem ağlarım. Ne zaman buraya gelsem ağlarım. Özellikle ziyaretine gelirim buranın” dedi.

Türkiye'de saat 09.05'te hayat durduTürkiye'de saat 09.05'te hayat durdu

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Tören, Atatürk Evi Müzesi’nde sergi açılışıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

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