10 Kasım törenlerinde duygulandıran an! Gözyaşlarına boğuldu

Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki amirler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı. Yoldan geçenler ve tören alanındakiler saygı duruşunda bulundu.

'FOTOĞRAFINI GÖRSEM AĞLARIM'

Bu sırada törene gelenler arasında bulunan Zahide Şimşek'in ağlaması görenleri duygulandırdı. Atatürk'ü çok sevdiğini belirten Zahide Şimşek, ''Atatürk ile yoğurulduk. Bütün hayatım, kanım, canım Atatürk’tür benim. Atatürk’ü çok severim. Ama ben çok ağlıyorum, her sene ağlarım böyle. Fotoğrafını görsem ağlarım. Ne zaman buraya gelsem ağlarım. Özellikle ziyaretine gelirim buranın” dedi.

Tören, Atatürk Evi Müzesi’nde sergi açılışıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

