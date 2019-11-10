10 Kasım’da Anıtkabir’e İnsan Seli

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 81’nci ölüm yıldönümünde laiklik, demokrasi, hak ve özgürlükler mesajlarıyla anılırken, başkentte Anıtkabir'e adeta insan seli aktı. Atatürk'ün anısına saygı amacıyla Türkiye’de yurt genelinde ölüm saati 09.05’de sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. O saatte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devlet erkanı da Anıtkabir'deydi. Erdoğan, devlet erkanı adına Atatürk’ün mozolesine kırmızı-beyaz karanfillerle hazırlanmış Türk bayrağı çelengi koydu. Devlet erkanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kabine üyeleri, yüksek yargı organları ile meslek kuruluşları başkanları yer aldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü 29 Ekim'de olduğu gibi sağlık durumu gerekçesiyle protokoldeki yerini alamadı. Bahçeli’yi protokolde MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan temsil etti. Böylece Bahçeli ilk kez bir 10 Kasım anma töreninde protokoldeki yerini alamadı. Resmi tören bitiminde Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı.

Türkiye’de anma törenindeki ana adres Anıtkabir olurken, bazı şirketlerce hazırlanmış Atatürk ile ilgili videolar ile sosyal medya mecralarında binlerce kutlama mesajı paylaşıldı. Bu mesajlar arasında “Yolum Sensin" gibi etiketler ile Atatürk'ün Cumhuriyet’in kuruluşunda ortaya koyduğu ilkelere bağlılık çağrısı ön plandaydı. Bu arada AKP’li Nevşehir Belediyesi’nin Atatürk ile ilgili anma mesajında Erdoğan görüntüsü kullanması eleştirildi. Genelkurmay Başkanlığı ise “Atatürk Albümü” olarak hayat hikayesini paylaştı. Gün içerisinde binlerce insan adeta Atatürk'e saygılarını sunmak amacıyla Anıtkabir'e akın etti. Ankara'ya günübirlik çok sayıda ziyaretçinin de 10 Kasım dolayısıyla otobüslerle gelmesi dikkat çekti. VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı Anıtkabir ziyaretçilerinin ortak görüşü Türkiye’nin “Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olduğu” idi. Tekerlekli sandalyesinde yakınlarıyla birlikte Anıtkabir’e gelmiş bir ziyaretçi “Atamı görmek için geldik, görmesek de içimizde yaşadığımız için onun hevesiyle koşturarak geldik. Heyecandan konuşamıyorum şu anda” sözleriyle anlattı. Benzeri şekilde bir başka engelli ziyaretçi de “Bize bu güzel ülkeyi bıraktığı için atamızı ziyarete geldik" ifadesini kullandı.