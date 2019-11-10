10 Kasım’da Anıtkabir’e İnsan Seli

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 81’nci ölüm yıldönümünde laiklik, demokrasi, hak ve özgürlükler mesajlarıyla anılırken, başkentte Anıtkabir'e adeta insan seli aktı.
Atatürk'ün anısına saygı amacıyla Türkiye’de yurt genelinde ölüm saati 09.05’de sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. O saatte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devlet erkanı da Anıtkabir'deydi. Erdoğan, devlet erkanı adına Atatürk’ün mozolesine kırmızı-beyaz karanfillerle hazırlanmış Türk bayrağı çelengi koydu. Devlet erkanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kabine üyeleri, yüksek yargı organları ile meslek kuruluşları başkanları yer aldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü 29 Ekim'de olduğu gibi sağlık durumu gerekçesiyle protokoldeki yerini alamadı. Bahçeli’yi protokolde MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan temsil etti. Böylece Bahçeli ilk kez bir 10 Kasım anma töreninde protokoldeki yerini alamadı. Resmi tören bitiminde Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı.
Türkiye’de anma törenindeki ana adres Anıtkabir olurken, bazı şirketlerce hazırlanmış Atatürk ile ilgili videolar ile sosyal medya mecralarında binlerce kutlama mesajı paylaşıldı. Bu mesajlar arasında “Yolum Sensin" gibi etiketler ile Atatürk'ün Cumhuriyet’in kuruluşunda ortaya koyduğu ilkelere bağlılık çağrısı ön plandaydı. Bu arada AKP’li Nevşehir Belediyesi’nin Atatürk ile ilgili anma mesajında Erdoğan görüntüsü kullanması eleştirildi. Genelkurmay Başkanlığı ise “Atatürk Albümü” olarak hayat hikayesini paylaştı.
Gün içerisinde binlerce insan adeta Atatürk'e saygılarını sunmak amacıyla Anıtkabir'e akın etti. Ankara'ya günübirlik çok sayıda ziyaretçinin de 10 Kasım dolayısıyla otobüslerle gelmesi dikkat çekti.
VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı Anıtkabir ziyaretçilerinin ortak görüşü Türkiye’nin “Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olduğu” idi.
Tekerlekli sandalyesinde yakınlarıyla birlikte Anıtkabir’e gelmiş bir ziyaretçi “Atamı görmek için geldik, görmesek de içimizde yaşadığımız için onun hevesiyle koşturarak geldik. Heyecandan konuşamıyorum şu anda” sözleriyle anlattı. Benzeri şekilde bir başka engelli ziyaretçi de “Bize bu güzel ülkeyi bıraktığı için atamızı ziyarete geldik" ifadesini kullandı.
Ailesiyle birlikte gelmiş bir ziyaretçi de “Konya’dan geliyoruz, atamız için geldik. Çok heyecanlıyız herkesin Türkiye’ye ve Ankara’ya gelmesini rica ediyoruz. Bakın atmosfere çok heyecanlıyım, onun için uzak yollardan geldik" dedi.
Başörtülü genç öğrenciler de “Bedeni burada değil ama ruhu her zaman kalbimizde yaşıyor. Onun için buradayız bu millet onun için burada. Yani çok değerli bir insan bizim için. Onu seviyoruz” ve Bizlere kattığı şeyler çok fazla. İlkeleri olsun yaptığı şeyler olsun, bizim üzerimizde çok büyük katkıları var onun izinden gitmeye devam edeceğiz” düşüncelerini paylaştı.
Pek çok ziyaretçi Atatürk'ün geride bıraktığı Cumhuriyet mirasını “Atamızın değerini kıymetini onun ilke ve devrimlerini daha iyi anlıyoruz. Biz Türk gençleri olarak başımız dik alnımız ak" gibi sözlerle ifade etti.
Küçük ziyaretçiler büyüklerinden daha fazla heyecanlıydı. O küçüklerden birisinin Atamızı seviyorum her zaman kalbimizde olacak. O da bizi seviyordur. Umarız geri döner” sözleri çevredeki herkesi gülümsetti.
Anıtkabir ziyaretçileri arasında spor kulüpleri taraftarları da vardı. Denizli Üniversitesi ÜniGenç Fenerbahçe ile Ultraaslan gibi grup üyeleri dikkat çekti. Galatasaraylı bir genç, düşüncelerini “Büyük ölülere matem gerekmez fikirlere bağlılık gerekir düşüncesiyle buradayız. Atatürk’ün sonuna kadar izindeyiz. Ultraslan olarak efendi gibi geldik Anıtkabir’e efendi gibi çıkacağız” diye anlattı.
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