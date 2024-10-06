HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 10. katındaki evinin balkonundan düştü... 2 çocuk sahibi makine mühendisi baba hayatını kaybetti

10. katındaki evinin balkonundan düştü... 2 çocuk sahibi makine mühendisi baba hayatını kaybetti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.10.2024 17:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da meydana gelen olayda 2 çocuk babası makine mühendisi Barış Özdemir, 10. katta bulunan evlerinin balkonundan düştü.

10. katındaki evinin balkonundan düştü... 2 çocuk sahibi makine mühendisi baba hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Yenişehir Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası makine mühendisi Barış Özdemir (45), evlerinin 10. katındaki balkondan düştü.

AW302431_02

Ağır yaralanan Barış Özdemir, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Özdemir, hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AW302431_03

Barış Özdemir'in eşinin öğretmen olduğu, olay sırasında çocuklarının da dershanede olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mühendis baba düştü
En Çok Okunan Haberler
Akrep vuruşu yaptı, tüm stat onu alkışladı! Arda Turan özel olarak tebrik etti

Akrep vuruşu yaptı, tüm stat onu alkışladı! Arda Turan özel olarak tebrik etti

Kim bu 'incel'ler? Uzman isim profillerini gözler önüne serdi!

Kim bu 'incel'ler? Uzman isim profillerini gözler önüne serdi!

Tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı... Orhan Gencebay yanından ayrılmadı

Tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı... Orhan Gencebay yanından ayrılmadı

İstanbul'daki vahşi cinayetler sonrası İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Valilik'ten açıklama

İstanbul'daki vahşi cinayetler sonrası İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Valilik'ten açıklama

Hastanede kurşun yağmuru!

Hastanede kurşun yağmuru!

Discord skandalı sonrası tepki toplayan fenomen sessizliğini bozdu

Discord skandalı sonrası tepki toplayan fenomen sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.