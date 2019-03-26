İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 katrilyon liralık uyuşturucularını yakaladık terörün. Kaçak sigaradan kazanıyorlardı. Yüzde 21,5'di Türkiye'de kaçak sigara oranı, yüzde 1,5'a düşürdük. Terörün şah damarını kestik." dedi.

Bakan Soylu, Bağcılar Güneşli Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin boynu bükük, beli eğik, ayakları mecalsiz, parmak sallayınca yerine oturan değil, güçlü, ayakları üzerinde duran bir ülke olduğunu vurgulayan Soylu, Türkiye ve çevresindeki coğrafyaya huzur ve barış getirilmesini istemeyenlerin varlığına dikkati çekti.

"Terörün tamamen kökünü kazıyalım istemiyorlar." ifadesini kullanan Soylu, HDP'li vekillerin lüks içinde yaşadığını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Buraya HDP'nin vekilleri gelirse onlara da bir şey söyleyin. Milletin masum çocuklarını alıp ondan sonra dağda terörist yapacağına, kendi çocuklarınız ne iş yapıyor diye bir sorun bakalım. Sorun onlara, milletin yakasından niye düşmüyorsunuz diye... Ben İçişleri Bakanıyım, tek tek hangisinin ne iş yaptığına baktım. Bunların çocukları Amerika'da okuyorlar, bunların çocukları İngiltere'de okuyorlar. Bunların çocukları markasını bile benim bilmediğim lüks arabalara biniyorlar, milletin evlatlarını dağda terörist olarak çarpıştırıyorlar."