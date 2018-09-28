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10. kattan düşen bebeği alt kattaki komşu yakaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

10. kattan düşen bebeği alt kattaki komşu yakaladı.

Rusya'da 10. kattan düşen bebeği alt kattaki komşularının havada yakaladığı görüntüler ülkede gündem oldu. Bebeğin dengesini kaybedip 10. kattan aşağı düştüğü sırada alt komşu ani bir refleksle bebeği kurtardı. Yaşanan o anlar amatör kameraya kaydedildi.

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Rusya bebek düşme

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