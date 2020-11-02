10 kentrilyon dolarlık göktaşı mercek altına alınacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelebilir. Zira NASA geçtiğimiz aylarda uzay madenciliği için önemli bir adım attı.

NASA asteroidlerde araştırma yapması için AR-Ge aşamasında olan uzay aracının yapımına başladığını duyurdu. Proje 10 kentrilyon dolar değerinde madene ev sahipliği yapan 16 Psyche olarak sınıflandırılan göktaşında araştırmalarda bulunacak.

Independent'ta yer alan habere göre, 16 Psyche olarak sınıflandırılan özel asteroidin bu kadar değerli olmasının nedeniyse neredeyse tamamen demir ve nikelden oluşması. Bilim insanlarına göre bu asteroidin incelenmesi, Güneş sisteminin sırlarını ortaya çıkarabilir.

Konu ile ilgili ülke basınına konuşan Southwest Research Institute'den gezegen bilimci Dr. Tracy Becker "Tamamen demir ve nikelden meydana gelmesi açısından Psyche, benzersiz bir asteroit olabilir" dedi.

NASA uzay aracını 2022 yılında fıtlatmayı planlıyor. Ancak NASA'nın bu adımı dünya ekonomisini yerle bir edebilir. Zira 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerindeki 200 kilometre genişliğindeki asteroid dünya ekonomisinin tamamında daha değerli. Dünya ekonomisinin toplam değeri ise sadece yaklaşık 75 trilyon dolar.