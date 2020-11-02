10 kentrilyon dolarlık göktaşı mercek altına alınacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bir sonraki hamlesi dünya ekonomisinin çökmesi anlamına gelebilir. Zira NASA geçtiğimiz aylarda uzay madenciliği için önemli bir adım attı.
NASA asteroidlerde araştırma yapması için AR-Ge aşamasında olan uzay aracının yapımına başladığını duyurdu. Proje 10 kentrilyon dolar değerinde madene ev sahipliği yapan 16 Psyche olarak sınıflandırılan göktaşında araştırmalarda bulunacak.
Independent'ta yer alan habere göre, 16 Psyche olarak sınıflandırılan özel asteroidin bu kadar değerli olmasının nedeniyse neredeyse tamamen demir ve nikelden oluşması. Bilim insanlarına göre bu asteroidin incelenmesi, Güneş sisteminin sırlarını ortaya çıkarabilir.
Konu ile ilgili ülke basınına konuşan Southwest Research Institute'den gezegen bilimci Dr. Tracy Becker "Tamamen demir ve nikelden meydana gelmesi açısından Psyche, benzersiz bir asteroit olabilir" dedi.
NASA uzay aracını 2022 yılında fıtlatmayı planlıyor. Ancak NASA'nın bu adımı dünya ekonomisini yerle bir edebilir. Zira 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerindeki 200 kilometre genişliğindeki asteroid dünya ekonomisinin tamamında daha değerli. Dünya ekonomisinin toplam değeri ise sadece yaklaşık 75 trilyon dolar.
Asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri gezegenimize nasıl getireceğini bilmiyor. Uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. Jüpiter ve Mars'ın arasında yer alan asteroide yer alan maddeleri şu an için gezegenimize getirilmesi oldukça maliyetli.
Ancak gelişen teknoloji ile uzay seyahatlerinin maliyetinin düşmesi ve uzay madenciliğinin de yaygınlaşması bekleniyor. Bugüne kadar bir gök taşından Dünya’ya sadece bir kez materyal getirilebildi. Japonya Uzay Ajansı’nın Hayabusa uzay aracı, 2010 yılında 25143 Itokawa asteroidinden Dünya’ya birkaç parça toz ulaştırabilmişti.
Bilim insanları, materyal taşınması kolaylaştırmak için asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla Dünya’ya yaklaştırmayı düşünüyor. Bu yöntemle gök taşlarının bir kaya topluluğu olarak yörüngede toplanması ve bir nevi ikinci bir Ay oluşturulması olası planlar arasında.
Bir diğer plan ise madeni işlenmesi için Dünya’ya taşımak. Ancak en yüksek platin kaynağa sahip gök taşlarında bile 800 gram platin elde etmek için bir ton cevher elde edilmesi gerekiyor.