10 kg ağırlığındaki Yemenli kız tedavi altına alındı

10 kiloya düşen Fatima da onlardan biri. Yemen'deki açlık mücadelesinin simgesine dönüşen 12 yaşındaki Fatima bir ağacın altında yaşıyor.İç savaş nedeniyle gıda ve ilaç sıkıntısının yaşandığı Yemen'de çatışmaların faturasını çocuklar ödüyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce çocuktan biri olan 12 yaşındaki Fatima Koba, 10 kiloya düştüğü için Yemen'in kuzey batısında yer alan Asam'daki bir klinikte tedavi altına alındı.

Klinikte görevli doktor Makiak el-Aslami, Fatima'nın durumunu "Vücudundaki tüm yağ reservleri tükenmiş, sadece kemikleri kalmış. Yetersiz beslenmenin en uç noktadaki örneği" sözleri ile anlatıyor.

Aşırı kilo kaybı yaşayan Fatima, bir akrabasının maddi desteği sayesinde tedavi görüyor. Doktorlar, küçük kızın kendisini toparlaması için bir aylık tedaviye ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Klinikte çalışan görevliler, 2018'in sonundan bu yana kliniğinde 14 kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini aktarıyor. Doktor el-Aslami, yetersiz beslenme nedeniyle kendisine yapılan başvuruların artmasını bekliyor. Sadece bir ay içerisinde 40'tan fazla hamile kadına yetersiz beslenme tedavisi uyguladığını söylüyor.