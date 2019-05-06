10 kilo tuzun içinde pişiyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),(DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Durmuş Alkan tarafından 1990 yılında yapılan, yeğeni Erkan Alkan tarafından devam ettirilen 29 yıllık tuzda tavuk yemeği, beğeni ile tüketiliyor.

İlçenin turistik ve tek piknik alanı içerisinde yer alan kafenin işletmecisi Erkan Alkan, tavuğun 10 kilo tuzla kaplandıktan sonra taş fırında 2 saat süreyle pişirime bırakıldığını söyledi. Tuzla bulanmasına rağmen pişen ve içerisine bulaşmayan tavuğu yiyenlerin isterlerse tuz ekleyebildiklerini belirten Alkan, "Bundan 29 yıl önce amcam Durmuş Alkan tarafından bulunan ve bugüne kadar da devam eden tuzda tavuk yemeği halen güncelliğini koruyor. Pişirimden önce tavuk kekik, pul biber, karabiber ve biber salçası ile terbiye ediliyor. 10 kilo tuzla kaplanarak 2 saat süreyle taş fırında pişiriliyor. Tavuk tuzda pişmesine rağmen tuzdan etkilenmiyor ve servis ediliyor. Bu durum yemeğin bir özelliğidir. Amcamdan devraldığımız tuzda tavuk yemeğini yeğenleri olarak devam ettiriyoruz" dedi.

TUZDA PİŞİYOR AMA TUZSUZ

Hazırlanışı sırasında yeteri kadar baharatlanan ve 10 kilo kaya tuzu ile kaplanan tavuk tuzsuz olarak servis ediliyor ve isteyenler tuz ekleyebiliyor. Tavuk, firik pilavı ile yeniyor. Tuzun üzerine ispirto dökülerek yakıldıktan sonra tokmakla kırılarak tuzdan temizleniyor ve servis ediliyor. Bu durumda yemeğe ayrı bir özellik veriyor.

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