HABER

10 kilogramlık kabak için 12 bin lira ödedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:36 | Son Güncelleme

Bilecik'te Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali'ne katılan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, açık artırmayla satılan 10 kilogramlık kabağı 12 bin lira verdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bu yıl 5'incisi düzenlenen Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali'ne katılan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Şükrü Keskin, 10 kilogramlık kabağı açık artırmada 12 bin liraya satın aldı.

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir sene olan kestane kabağının festivali gerçekleştirildi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivale Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılara kabağın birçok çeşidinden yapılmış ürünler dağıtıldı, protokol Bilecik halk oyunlarını oynadı.

Programda 10 kilogramlık kabağın açık artırma yoluyla satılması sırasında renkli görüntüler oluştu. Artırmada kabağa 12 bin lira veren Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, davetlilerden alkış aldı. Sahneye davet edilen Keskin, istek üzerine çiftetelli oynadı.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kabağı çok seviyorum. Onun için kabakların tamamını da alabilirim. Bu organizasyonun daha da geniş olması lazım. Kabağımızın Türkiye'nin her tarafında tanıtılması lazım." diye konuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Epilepsi nöbeti sonrası ölen atlet Damla Nur, son yolculuğa uğurlandıEpilepsi nöbeti sonrası ölen atlet Damla Nur, son yolculuğa uğurlandı
GÜNCELLEME - Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME - Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik kabak

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Şiddetli yağış iki ilçeyi vurdu

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.