10 kilometre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilde ruhsatız pompalı tüfek çıktı

Adana’da polisin dur ihtarına uymayan otomobil 10 kilometrelik kovalamaca sonucunda önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Otomobilde ruhsatsız pompalı tüfek bulunurken araç içeresindeki 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi Hekim Köy Bulvarı üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri, 01 AFY 678 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak otomobil ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

İhtara uymayan otomobil ile polis arasında kıyasıya kovalama yaşanırken, haber merkezi bölgedeki asayiş ekipleri aracın kaçış güzergahına yerleştirdi. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonrasında otomobil Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Yeşil Bulvar üzerinde önü kesildi.

Sarıçam ve Yüreğir devriye ekiplerine bağlı polisler şahısların otomobilden indirip kelepçe takıp etkisiz hale getirdi. Araç içerisinde yapılan arama çalışmalarında ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların üzerlerinden kimlik çıkmadı. Şüpheliler kimlik tespiti yapılmak üzere parmak izine götürüldü.

