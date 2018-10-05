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10 kilometreye 213 TL alan taksiciden ilginç savunma!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

İstinye'den Beşiktaş'a giden biri Iraklı 2 kadından, 10 kilometrelik mesafe için 213 TL ücret alan taksici hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis ve 5 bin gün adli para cezası istemiyle dava açıldı.

10 kilometreye 213 TL alan taksiciden ilginç savunma!

Taksici kendisini, "Yolu şaşırdım. Yol biraz uzadı. 213 lira tuttu. 'İsterseniz ödeme yapmayın' dedim. 'Sorun yok deyip' ödeme yaptılar" diye savundu. Iraklı kadın ise "Giderken 47 TL ödediğim yere dönüşte 213 TL ödedim" dedi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan dava dosyasında yaşananlar şöyle anlatıldı.

Emine D.(41) ve Iraklı kadın arkadaşı Shato M.(23) , 14 Mart günü saat 18.30 sıralarında İstinye'deki lüks bir alış veriş merkezinden çıktı. İki kadın, Beşiktaş'taki 5 yıldızlı otele gitmek için 34 TJ .... plakalı taksiye bindi. Taksi, bir saat süren yolculuğun sonunda otelin önüne geldi. Taksici Murat E.(41), taksimetre ücretinin 213 TL olduğunu söyledi. Emine D.'nin ücretin neden çok yüksek olduğunu sorması üzerine sürücü, “Taksimetreye bakın" yanıtını verdi. Sonra da taksimetrenin sıfırlandığını söyledi.

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İki kadın taksiden inerken Iraklı Shatı M. cep telefonunun olmadığını fark etti. Takside aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine Emine D. taksicinin cep telefonu numarasın istedi. Taksici “Bulursam otele getiririm" diyerek yanlış numara verdi. Taksi sürücüsü eski telefon numarasını verdiğini belirterek ikinci kez yanlış bir numara verdi. Dolandırıldıklarını anlayan iki kadın polise giderek şikayetçi oldu.

Shato M. polise verdiği ifadede, "Takside telefonum elimdeydi. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşım yaptım. Uyuyakalmışım. Bu sırada elimden düşmüş olabilir" dedi. İstinye'ye giderken 47 TL ödediğini ifade eden Shato M. “Geri dönerken 213 lira ödedik. Taksi sürücüsü panikle parayı aldı ve 'yağmur yağıyor çabuk inin gideceğim' diyerek bizi indirdi. Fazla para alan taksi sürücüsünden şikayetçiyim" dedi.

Taksici Murat E. ise polise verdiği ifadesinde güzergahı şaşırdığı için yolu biraz uzattığını iddia etti. “Müşterilerine ücretin 213 TL tuttuğunu, yolu şaşırdığı için ödeme yapmayabileceklerini öne süren taksici, “Kadınlar 'sorun değil' diyerek ödeme yaptı. Iraklı bayan telefonunun olmadığını söyledi. Aracı aradılar, benden numaramı isteyince ben de kafadan numara salladım. Telefonu ben almadım, kimseyi dolandırmadım" dedi.

Savcılık, taksici Murat E. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açtı. Kayıp cep telefonu için savcılık işlem yapmadı.

10 kilometrelik yol için 213 TL ücret alan taksi sürücüsü Murat E. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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