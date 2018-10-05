10 kilometreye 213 TL alan taksiciden ilginç savunma!

Taksici kendisini, "Yolu şaşırdım. Yol biraz uzadı. 213 lira tuttu. 'İsterseniz ödeme yapmayın' dedim. 'Sorun yok deyip' ödeme yaptılar" diye savundu. Iraklı kadın ise "Giderken 47 TL ödediğim yere dönüşte 213 TL ödedim" dedi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan dava dosyasında yaşananlar şöyle anlatıldı.

Emine D.(41) ve Iraklı kadın arkadaşı Shato M.(23) , 14 Mart günü saat 18.30 sıralarında İstinye'deki lüks bir alış veriş merkezinden çıktı. İki kadın, Beşiktaş'taki 5 yıldızlı otele gitmek için 34 TJ .... plakalı taksiye bindi. Taksi, bir saat süren yolculuğun sonunda otelin önüne geldi. Taksici Murat E.(41), taksimetre ücretinin 213 TL olduğunu söyledi. Emine D.'nin ücretin neden çok yüksek olduğunu sorması üzerine sürücü, “Taksimetreye bakın" yanıtını verdi. Sonra da taksimetrenin sıfırlandığını söyledi.

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İki kadın taksiden inerken Iraklı Shatı M. cep telefonunun olmadığını fark etti. Takside aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine Emine D. taksicinin cep telefonu numarasın istedi. Taksici “Bulursam otele getiririm" diyerek yanlış numara verdi. Taksi sürücüsü eski telefon numarasını verdiğini belirterek ikinci kez yanlış bir numara verdi. Dolandırıldıklarını anlayan iki kadın polise giderek şikayetçi oldu.