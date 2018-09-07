KIRKLARELİ (AA) - 10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Meriç ile vatandaşlar, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanına yürüdü.

Burada şenliklerin açılış kurdelesi kesildi, halk oyunları ekibi gösterileri sundu.

Başkan Kesimoğlu, Yayla Meydanı'nda yaptığı konuşmada, şenlikleri önemsediklerini söyledi.

Festivalin 10 yıldır Kırklareli halkının desteğiyle sürdürüldüğünü anlatan Kesimoğlu, "Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" isminin de Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini vurguladı.

Kesimoğlu, 10 yıldır kutlanan şenliklerde emek, sevgi, dayanışma ve kardeşliğin olduğunu aktararak, bu tür gelenekleri geleceğe taşımak için mücadele ettiklerini anlattı.

Vali Yardımcısı Kocakundakçı da etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara yaklaşık 1 ton üzüm dağıtıldı.

Vatandaşlar, acele edilmemesi yönündeki uyarılara rağmen 1 ton üzümü tezgahtan yaklaşık 10 dakikada aldı.

