KIRKLARELİ (AA) - 10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında Karagöz-Hacivat gösterisi sergilendi.
Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen etkinlikte Fatih Umutlu ile Müge Yıldız tarafından gösteri sahnelendi.
Özellikle çocukların beğenisini kazanan gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nin devam ettiğini söyledi.
Kesimoğlu, şenlikte yer verdikleri Karagöz-Hacivat gibi oyunları gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti.
Oyuna özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiğini gözlemlediklerini aktaran Kesimoğlu, şenliklerde her kesime yönelik etkinlikler düzenlediklerini sözlerine ekledi.
Irak’ın Basra kentinde göstericiler, İran Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi!
Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti
Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek
Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı
İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattı!
Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum