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"10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 20:53 | Son Güncelleme

Şenlik kapsamında Karagöz-Hacivat gösterisi yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - 10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında Karagöz-Hacivat gösterisi sergilendi.

Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen etkinlikte Fatih Umutlu ile Müge Yıldız tarafından gösteri sahnelendi.

Özellikle çocukların beğenisini kazanan gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nin devam ettiğini söyledi.

Kesimoğlu, şenlikte yer verdikleri Karagöz-Hacivat gibi oyunları gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti.

Oyuna özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiğini gözlemlediklerini aktaran Kesimoğlu, şenliklerde her kesime yönelik etkinlikler düzenlediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
bağ bozumu Bereket Şenlikler

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