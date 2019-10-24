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10 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 21 ayrı eve girerek 1 milyon lira değerinde hırsızlık yapan 10 kişilik çete çökertildi.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da 21 ayrı eve girerek 1 milyon lira değerinde hırsızlık yapan 10 kişilik çete çökertildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu, Başakşehir, Kağıthane, Bayrampaşa, Esenler, Avcılar, Üsküdar, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Avcılar'da son 3 ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma başlattı. Hırsızların gece saatlerinde sahiplerinin kapılarını kilitlemeden uyuduğu evlere girdikleri tespit edildi. Polis, kapıları kolayca açan hırsızların, evlerden ziynet eşyası, nakit para, cep telefonu, dizüstü bilgisayar çalarak ortadan kaybolduklarını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takip başlattı. Adreslerini tespit ettiği 10 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Esenler ve Ümraniye'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

19 YAŞINDA ÇETE LİDERİ

Polis soruşturmasında 10 kişilik hırsızlık çetesinin 3 ayda girdikleri evlerden 1 milyon lira değerinde olay gerçekleştirdikleri tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Kenan D. (19) hırsızlık çetesine liderlik ettiği belirtildi. Şüphelilerin çok sayıda hırsızlık suçlarından poliste kayıtları olduğu öğrenildi. Çeteye bağlı olduğu tespit edilen diğer 10 şüphelinin önceden yapılan aralıklı operasyonlarla yakalandığı ve tutuklandıları belirtildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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