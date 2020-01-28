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10 kişinin hayatını kaybettiği Dilek apartmanında enkaz çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından Sürsürü Mahallesi’nde 10 kişinin hayatını kaybettiği Dilek apartmanında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından Sürsürü Mahallesi’nde 10 kişinin hayatını kaybettiği Dilek apartmanında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışması havadan drone ile görüntülendi.
Geçtiğimiz Cuma akşamı saat 20.55’te meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Elazığ ve Malatya’da 41 kişi hayatını kaybetti. Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek apartmanında da 10 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin bulunduğu binada enkaz çalışmaları dün akşam saatlerinde başladı. İş makineleriyle yapılan çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

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