10 kuruşluk ihmal

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) ANKARA ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümlerle ilgili konuşan plastik kalıp ustası Haşim Orhan, 10 kuruşa mal olabilecek bir kapakla daha güvenli bir tasarımın yapılabileceğini söyledi.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga çikolata ile ölmesi ihmalleri gündeme getirdi.

"SIKTIĞIN ZAMAN BOĞAZA KAÇABİLECEĞİNİ TAHMİN ETMELİ"

Plastik kalıp ustası Haşim Orhan, bu tür ürünleri çocuklara uygun şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti. Orhan, "Çok maliyetli şeyler değil bunlar. Bunu yapan insan sıktığın zaman boğaza kaçabileceğini tahmin etmeli. Neticede bu çocuğa hitap eden bir şey. Bunu hangi akılla mantıkla yapıyorlar anlamıyorum. Bu kapak 1 gram bile gelmez. Halkasıyla beraber 2 gram olsun. Çok maliyetli değil, yapılabilirdi" dedi.

"BU TASARIM ÇOK TEHLİKELİ"

Kapağı tutan başka bir plastik parçayı yapmanın maliyetinin çok yüksek olmadığını söyleyen Orhan, "Bunun 25-50 kuruşa mâl olabileceğini düşünüyorum. Seri üretimde kalıp göz adedi basan firmanın ciddiyeti bunlar hep etken. Bayrampaşa'da 10 kuruşa mâl olur. Başka bir firmada 30-40 kuruşa mâl edebilirsiniz. Üretici kişi de önemli. Bu tasarım çok tehlikeli zaten belli yani. Ama bunu kullanan çocuk zaten, ne yapabilirsin. Caydırıcı önlemlerle bir şekilde bağlayacaksın. Büyük bir kapak olabilirdi. Çocuk ağzına aldığı zaman hisseder onu. Tasarım aşamasında düşünülmesi lazım. Bunu yapmak hiç zor bir şey değil" diye konuştu.