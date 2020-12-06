HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 10 Latin Amerika Ülkesine Ücretsiz Corona Virüsü Aşısı

10 Latin Amerika Ülkesine Ücretsiz Corona Virüsü Aşısı

06.12.2020 20:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
10 Latin Amerika Ülkesine Ücretsiz Corona Virüsü Aşısı

Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün (PAHO) yaptığı açıklamaya göre, aralarında Bolivya, Nikaragua, El Salvador, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin de olduğu Latin Amerika ve Karayipler’in en yoksul 10 ülkesi, aşı hazır olduğunda ücretsiz edinebilecek

Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün (PAHO) yaptığı açıklamaya göre, aralarında Bolivya, Nikaragua, El Salvador, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin de olduğu Latin Amerika ve Karayipler’in en yoksul 10 ülkesi, aşı hazır olduğunda ücretsiz edinebilecek.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) ait bir kuruluş olan PAHO’nun Başkan Yardımcısı Jarbas Barbosa, aşı onaylandıktan sonra bu ülkelere aşı yardımının kademeli olarak yapılabileceğini ve aşıların, öncelikle sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve kronik hastalara yapılacağını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz günlerde aşı çalışmalarıyla ilgili tünelin sonundaki ışığı görebildiklerini, İngiltere’de kullanım onayı alan Pfizer-BioNTech aşısıyla birlikte deney sürecinin son aşamasında olan 50 aşının, daha olduğunu açıklamıştı.

Aşıya erişim herkesin hakkı

Latin Amerika ve Karayipler’de yaşayan 630 milyon kişiden 231 milyonu, ayda 143 dolardan daha az bir gelire sahip ve pandemiyle birlikte bölgedeki sosyoekonomik sorunlar daha da artıyor.

Bölge ülkelerindeki sosyal güvencelerin ve sağlık sistemlerinin de yetersiz olması, Latin Amerikalıların aşıya erişiminde sorunlar yaşanabileceği endişelerini güçlendiriyor.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus “Zengin ve güçlü ülkelerin aşıyı bir an önce edinmek için fakir ve zayıf ülkeleri ezip geçmelerine izin veremeyiz” diyerek uluslararası kurum ve kuruluşlara, dayanışma çağrısında bulunmuştu.

Salgından en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan, 13 milyondan fazla vakanın ve 460 bine yakın can kaybının yaşandığı Latin Amerika’da ücretsiz aşı yardımı yapılacak ülkeler Bolivya, Dominika, El Salvador, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, Nikaragua, Saint Lucia; Saint Vincent ve Grenadinler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İki çocuk istiyoruz''İki çocuk istiyoruz'
Tepki çeken görüntü! Polisin Noel ağacı ülkeyi karıştırdıTepki çeken görüntü! Polisin Noel ağacı ülkeyi karıştırdı
Hayırlı cumalar mesajları!Hayırlı cumalar mesajları!

En Çok Okunan Haberler

Siirt depreminin ardından derin yarıklar oluştu!

Siirt depreminin ardından derin yarıklar oluştu!

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

21 kilo verdi! Son haliyle dikkat çekti

21 kilo verdi! Son haliyle dikkat çekti

Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak yakalandı

Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak yakalandı

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

Almanya’nın Bavyera eyaletinde koronavirüs nedeniyle 'acil durum' kararı

Her 4 dakikada 1 kişi hayatını kaybediyor! 'Acil durum' kararı

Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu

'Hamaney' iddiası sosyal medyada gündem oldu

ABD’de suçluların fotoğraflarıyla süslenen Noel ağacına tepki yağdı

Tepki çeken görüntü! Polisin Noel ağacı ülkeyi karıştırdı

İngiliz donanması Atlantik Okyanusu’nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi

Büyük keşif! Bugüne kadar görüntülenenlerin en büyüğü

ABD’li diplomatların yaşadığı gizemli Havana Sendromu’nun sebebi bulundu

40 diplomat rahatsızlanmıştı! Gizemli hastalığın sebebi bulundu

Japon bilim insanları uzay tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

Japon bilim insanlarından uzay tarihinde bir ilk

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.