10 Latin Amerika Ülkesine Ücretsiz Corona Virüsü Aşısı

Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün (PAHO) yaptığı açıklamaya göre, aralarında Bolivya, Nikaragua, El Salvador, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin de olduğu Latin Amerika ve Karayipler’in en yoksul 10 ülkesi, aşı hazır olduğunda ücretsiz edinebilecek.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) ait bir kuruluş olan PAHO’nun Başkan Yardımcısı Jarbas Barbosa, aşı onaylandıktan sonra bu ülkelere aşı yardımının kademeli olarak yapılabileceğini ve aşıların, öncelikle sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve kronik hastalara yapılacağını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz günlerde aşı çalışmalarıyla ilgili tünelin sonundaki ışığı görebildiklerini, İngiltere’de kullanım onayı alan Pfizer-BioNTech aşısıyla birlikte deney sürecinin son aşamasında olan 50 aşının, daha olduğunu açıklamıştı.

Aşıya erişim herkesin hakkı

Latin Amerika ve Karayipler’de yaşayan 630 milyon kişiden 231 milyonu, ayda 143 dolardan daha az bir gelire sahip ve pandemiyle birlikte bölgedeki sosyoekonomik sorunlar daha da artıyor.

Bölge ülkelerindeki sosyal güvencelerin ve sağlık sistemlerinin de yetersiz olması, Latin Amerikalıların aşıya erişiminde sorunlar yaşanabileceği endişelerini güçlendiriyor.