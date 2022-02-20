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  4. 10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

20.02.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir kişi, büfeden aldığı 10 liralık kazı kazan kuponu ile 500 bin lira kazandı. Büfe sahibi Rıfat Umur, "İkramiye çıkanlar geri geleceğini söylüyor ancak şu ana kadar da gelen olmadı" diye konuştu.

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

Çorum'da Rıfat Umur'un işlettiği büfeden 10 liralık Kazı Kazan kuponu alan kişi, 500 bin lira ikramiye kazandı. Kuponu bayiye getiren kişi, Umur'a sarılarak teşekkür etti.

"GERİ GELECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR AMA ŞU ANA KADAR DA GELEN OLMADI"

Rıfat Umur "Bu müşterimiz sürekli gelip, Kazı Kazan oynuyordu. Dün de geldi, Kazı Kazanı'nı aldı. Bir süre sonra içeriye gelerek, kendisine 500 bin lira çıktığını söyledi. Biz de parayı nereden alacağını söyledik. İkramiye çıkanlar geri geleceğini söylüyor ancak şu ana kadar da gelen olmadı" dedi.

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Kaynak: DHA

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