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  4. 10 liralık boru iki komşuyu birbirine düşürdü

10 liralık boru iki komşuyu birbirine düşürdü

30.11.2020 12:49 | Son Güncelleme:
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Denizli’de yağmur suyu gider borusunun, yan komşunun bahçe tellerine değmesi iki komşuyu birbirine düşürdü.

Denizli’de yağmur suyu gider borusunun, yan komşunun bahçe tellerine değmesi iki komşuyu birbirine düşürdü. O anları kayda alan vatandaşın “Sizin komşuluğunuz bu mu” şeklinde sorusu ise dikkatlerden kaçmadı.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gümüşler Mahallesi’nde Yusuf B. isimli vatandaş, yeni aldığı evde tadilat yaptı. Kış mevsiminin gelmesiyle çatıda biriken yağmur sularının tahliyesi için çatı katıdan zemine boru hattı çekti. Boruların, evin hemen yanında bulunan komşunun bahçe tellerine değmesi iki komşuyu birbirine düşürdü. Bahçe sahibi boruların bahçe korkuluk tellerine değmesini istemediklerini belirterek sökmesini istedi. Yusuf B. ise boruların kendisine ait kısımdan geçtiğini gerekçe göstererek sökmeyeceğini dile getirdi. Komşu aile ise ısrarlı bir şekilde herhangi bir zararı olmayan boruların sökülmesini istedi. O anları kayda alan vatandaşın ise, “Sizin komşuluğunuz bu mu” şeklindeki sorusu ise cevapsız kaldı. Bir boru yüzünden evi aldığına pişman olduğunu dile getiren Yusuf B., “Her zaman ev alma komşu al derlerdi. Ben bu evi alınca bunu anladım. Herhangi bir zarar söz konusu değil sadece boru ve teller yan yana duruyor. Komşuluk bu mudur? Evi aldığıma pişman oldum” dedi.

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