10 liralık Ihlamur bir kış yetiyor

10 liralık alan bir kış giderebilir

Ihlamurun satışları her sene olduğu gibi bu sene de yüksek olduğu, ıhlamurun faydalarını bilen müşteri her zaman talep ettiği dile getiren Küçük, bir vatandaşın 120 gram karşılığı olan 10 liralık ıhlamur ile bir kış giderebildiği de belitti. Sabahattin Küçük, “Talep her yıl olduğu gibi bu yıl da çok yüksek. Ihlamuru herkes biliyor. Herkes tüketiyor. Çok ilgili ve çok hızlı tüketilebilen bir üründür. Günden güne satışlarımız değişiyor tabi, ama bizim hızlı bir satışımız var. Günde 1-2 kilo satıyoruz. Biz paketleri 5 liradan satıyoruz. Kilosu 120 lira civarında. Ama tabi ki kimse bir kilo almaz. Zaten insanlar bir veya iki paket alır. 5 liralık veya 10 liralık alarak bir kışlık ihtiyacını giderebilir. Herkese tavsiye ediyorum. Hem küçük çocuklara hem de büyüklerin de kullanılması gereken bir ürün ıhlamur. Ben 30 yıllık baharatçıyım. Çok vurgulu tavsiye ediyorum. Herkes kullansın” şeklinde konuştu.

Ihlamur nasıl kullanılmalı?

Sabahattin Küçük, ıhlamurun kullanılmasıyla ilgili de vatandaşlara bilgi vererek, "Ihlamur kaynatma üslü ile kullanılır. Ihlamurdan en iyi şekilde yararlanmak için ocakta uzun uzun kaynatmak gerekiyor. Ihlamurun mutlaka kapaklı bir kapta demlenmesi bir diğer önemli husustur. Üzerine kaynar su dökülen ıhlamurun demlenmesi için 15 dakika beklenmeli. Bizzat fokur fokur kaynamasına beklenmeli. Çünkü kaynadıkça demi çıkar. Dolaysıyla ıhlamuru diğer bitki çaylar gibi hemen demlenmiyor. Ateşe konulur ve uzun süre kaynatılır. Aynı ıhlamur bir veya iki sefer suyu değiştirip kullanabilir. Yanında ilaveten zencefil, limon, kabuk tarçın, bal kullanabilir. Bunlar kullanırsa etken maddesi yükselir. Tavsiyem en azından zencefili kesinlikle kullanılmalılar” diye anlattı.