10 liralık uyuşturucu hapla gelen ölüm

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde 4 gencin eğlenmek için kiraladıkları günübirlik evde fenalaşan Oğuzhan Değirmenci (19) yaşamını yitirdi, İ.B. ise tedaviye alındı. Durumu iyiye giden İ.B.'nin polise verdiği ilk ifadede, tanesini 10 liradan satın aldıkları uyuşturucu hapı kullandıklarını söylediği öğrenildi. Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olan ve bir firmada çalışan Oğuzhan Değirmenci ile İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaş, Buca 333 Sokak'taki bir binanın zemin katında yaşayan G.N. isimli kadının giriş katındaki evinin tek odasını günlük olarak kiraladı. Askerden yeni gelen İ.B. ile 3 arkadaşı, iddiaya göre, Gediz semtinde adını bilmedikleri bir kişiden satın aldıkları uyuşturucu haplardan içti. Alkol de tüketen gençlerden Oğuzhan Değirmenci ve İ.B. bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, Değirmenci ve İ.B.'yi ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan gençlerden Değirmenci öldü. Hayati tehlikeyi atlatan İ.B.'nin ifadesinde tanesini 10 liradan aldıkları uyuşturucu haplardan kullandıklarını söylediği öğrenildi. Oğuzhan Değirmenci'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi. Değirmenci'den geriye ise evin bahçesine park ettiği motosikletinin kaldığı görüldü. Olayla ilgili G.N. ve olay sırasında evde bulunun diğer iki gencin de ifadesine başvurulduğu, ayrıca uyuşturucu hapları kimin sattığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

