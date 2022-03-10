10 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 10 Mart 2022 Perşembe

10 Mart Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul'un Çekmeköy, Kartal, Maltepe ve Ümraniye gibi bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin güncel listeyi, her gün internet sitelerinde paylaşıyor. 10 Mart Perşembe günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 10 Mart 2022 Perşembe Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili ayrıntılara haberimizde ulaşabilirsiniz...

10 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 10 Mart 2022 Perşembe günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

10 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ÇEKMEKÖY

MERKEZ, ESENYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MERKEZ, ESENYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖMERLİ, AKDİKEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARTAL

UĞUR MUMCU, ÇALIGÜLÜ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜRRİYET, APAYDIN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS, YİĞİTHAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALTEPE

GÜLENSU, ELİF Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İDEALTEPE, RIFKI TONGSİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PENDİK

GÖÇBEYLİ, ATAYURT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KURTKÖY, ALTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FEVZİ ÇAKMAK, TİMURLENK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 10.03.2022 01:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ, ABDÜLHALİK RENDA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANCAKTEPE

VEYSEL KARANİ, ASILTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞİLE

BALİBEY, GAZİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALİBEY, 2. KALAFATÇI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACALI, ARMUT BAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TUZLA

POSTANE, ÇAMLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜMRANİYE

ATATÜRK, SÜTÇÜ İMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜSKÜDAR

YAVUZTÜRK, GÖKTÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

10 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

10 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/



