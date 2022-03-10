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10 Mart Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

10.03.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Mart Perşembe deprem listesi haftanın dördüncü gününde yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Diyarbakır, Karaman ve Çanakkale gibi iller de dahil olmak üzere Türkiye - Ermenistan sınır bölgesinde sarsıntı meydana geldi. 10 Mart Perşembe günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 10 Mart 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

10 Mart Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

10 Mart Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Diyarbakır, Karaman ve Çanakkale gibi bazı illerimizde deprem meydana geldi. 10 Mart Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 10 Mart Perşembe günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

10 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.10 03:37:44 34.9775 26.6577 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.10 03:32:47 38.5382 40.8805 5.1 -.- 2.2 -.- ASAGIELMALI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2022.03.10 02:46:44 40.4698 28.5925 5.0 -.- 1.5 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.10 02:04:10 37.4178 33.7725 7.2 -.- 2.2 -.- AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2022.03.10 01:07:01 39.5948 26.4148 2.7 -.- 1.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.03.10 01:03:29 40.1670 43.8847 21.0 -.- 1.5 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi Çanakkale Diyarbakır Karaman
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