10 Mart Perşembe okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Valilik açıklamaları! 10 Mart 2022 Perşembe

10 Mart Perşembe okullar tatil mi? Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara Bölgesi de dahil olmak üzere İç Ege ve İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı olacağı belirtilerek 33 il içiç sarı kodlu uyarı verildi. Öte yandan bazı illerimizde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkisini gösterdiği illerimizde okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki 10 Mart Perşembe okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? 10 Mart 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Valilik açıklamaları ve okulların tatil edildiği il ve ilçeler listesi haberimizde.

10 MART PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi birçok ilde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sebebiyle eğitime kar tatili arası verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan açıklamalar peş peşe geldi. İşte 10 Mart 2022 Perşembe günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 10 MART 2022 PERŞEMBE

İSTANBUL

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

KOCAELİ

Meteoroloji verilerine göre ilimizi de etkisi altına alacak olumsuz hava koşulları (yağmur, yoğun kar yağışı ve fırtına) nedeniyle Valiliğimizce 08.03.2022 tarihinde yapılan Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde "Yüz Yüze Eğitime" 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

SAKARYA

Sakarya Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart'a kadar ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre, kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak kapsamında gerçekleştirilen Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, kentteki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi kurumlardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği ifade edildi.

BAYBURT

Bayburt'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Mart öğleden sonra ve 10 Mart için eğitime ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri´nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.

BURSA

Bursa Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarında pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bursa için sarı alarm verildiği belirtildi.

Açıklamada, yarından itibaren bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

Hamile ve engelli kamu personelinin de 10-11 Mart tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada da 10-11 Mart'ta beklenen kar yağışıyla ilgili olarak Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlığında, AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla "kış tedbirleri" toplantısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bursa AFAD olarak arama ve kurtarma araç ve malzemelerinin bakım ve yakıt ikmalleri yapılmış olup arama kurtarma ekipleri teyakkuz durumunda hazır olarak beklemektedir. STK'lerle iletişime geçilmiş olup Bursa AFAD Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde müdahaleye hazır olarak beklemektedirler." ifadeleri kullanıldı.

Kentteki ana güzergahlara ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğünün sorumluluk bölgesinde olan otoyollara vinç ve çekici araçların yerleştirildiği, bu noktalarda aralıklarla tırların bekletilebileceği bölgeler belirlendiği belirtildi.

Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşlara, kış lastiği olmaksızın trafiğe çıkmamaları yönünde bilgilendirme yapacağı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa AFAD, UEDAŞ, Türk Telekom Bursa Bölge Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 7 merkez ilçe belediyesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu) ve STK'ler olmak üzere toplam 2 bin 924 personel, 449 iş makinesi ve 355 araç karla mücadeleye hazır olarak beklemektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, kar yağışı sebebiyle konaklama ihtiyacı duyacak vatandaşlar için Orhangazi Yurdu'nda 300 yatak, Uludağ Üniversitesi Halime Hatun Yurdu'nda 1000 yatak hazır halde bekletilmektedir."

10 MART PERŞEMBE YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Tekirdağ'ın doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -3°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELİ -3°C, 4°C

Çok bulutlu ve yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzeyi ile zamanla bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -4°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 2°C, 8°C

Çok bulutlu ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

MANİSA 2°C, 7°C

Çok bulutlu ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Isparta ile iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın zamanla Antalya'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Konya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -4°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KIRŞEHİR -2°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -7°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -5°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 0°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -4°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 3°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

VAN 0°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, güney çevreleri ile ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



