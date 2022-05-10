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  4. 10 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 10-14 Mayıs İstanbul'da hava durumu...

10 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 10-14 Mayıs İstanbul'da hava durumu...

10.05.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Mayıs 2022 Salı günü hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Çarşamba gününü işaret eden açıklamada bulunması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere 81 ile ilişkin 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının dün itibarıyla artmaya başladı. Peki 10 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? İşte 10-14 Mayıs İstanbul'da hava durumu...

10 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 10-14 Mayıs İstanbul'da hava durumu...

10 Mayıs 2022 Salı günü ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Fakat 11 Mayıs Çarşamba günü ve sonrasında yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarına çıkacak. Peki 10 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? İşte 10-14 Mayıs İstanbul'da hava durumu...

10 MAYIS 2022 SALI HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya ve Elazığ hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bolu ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya ve Elazığ hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

9 Mayıs 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

hava durumu


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
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