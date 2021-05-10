10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük vaka ve vefat sayısı

10 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 10 Mayıs son dakika korona tablosu...

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 Mayıs koronavirüs tablosu ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 283 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 15 bin 191 oldu.

25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.

Toplam test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.

8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Mayıs'ta 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken, hasta sayısı ise 2 bin 178 oldu.

8 Mayıs'ta 28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.



