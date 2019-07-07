10 metreden düşen mermer işçisi öldü

BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, çalıştığı mermer ocağında 10 metre yükseklikten düşen işçi Erol Özdemir (48), yaşamını yitirdi.

Bozdoğan ilçesindeki, bir süre önce kayyum atanan mermer ocağında işçi olarak çalışan Erol Özdemir, dün akşam saatlerinde, dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü. Diğer işçiler durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri, Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özdemir'in cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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