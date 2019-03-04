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10 metrekarelik atölyesinde 300 yıllık geleneği devam ettiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde yaşayan Nurdan Topaloğlu, 10 metrekarelik atölyesinde el emeği ile yaptığı ürünleriyle, 300 yıllık geleneksel el sanatlarını devam ettiriyor.Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde yaşayan ve küçük yaşlardan itibaren el sanatlarıyla uğraşan evli ve 2 çocuk annesi Nurdan Topaloğlu, 2 yıl önce açtığı 10 metrekarelik atölyesinde geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor.

Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde yaşayan Nurdan Topaloğlu, 10 metrekarelik atölyesinde el emeği ile yaptığı ürünleriyle, 300 yıllık geleneksel el sanatlarını devam ettiriyor.

Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde yaşayan ve küçük yaşlardan itibaren el sanatlarıyla uğraşan evli ve 2 çocuk annesi Nurdan Topaloğlu, 2 yıl önce açtığı 10 metrekarelik atölyesinde geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor. Arasta çarşısında açtığı atölyesini sabahın erken saatlerinde açan Topaloğlu, el emeğiyle yaptığı kolye, gelin tacı, broş, küpe ve eşarp iğne oyaları ile ilçeye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Özel günler için yaptığı el işi ürünleriyle aile ekonomisine de katkıda bulunan Nurdan Topaloğlu, atölyesinde 300 yıllık bir geleneği devam ettirdiğini belirterek, “Mudurnu’daki atölyemizde geleneksel el sanatlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Gelin tacı, Mudurnu’da 300 yıldır yapılmakta olan bir gelenektir. Bizde, kayınvalideden gelinine, anneden kızına geçer. Halen devam eden bir gelenektir. Atölyemizde yöresel ve kişisel el sanatlarımızı devam ettiriyoruz. Gelin taçları, iğne oyaları, gerçek koza ipeğinden yapılmış ürünler mevcut” dedi.

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